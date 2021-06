Equinor bygger ut oljefelt

Dette er første fase av Kristin Sør-prosjektet, og onsdag leveres plan for utbygging og drift (PUD) til olje- og energiministeren. Investeringene i denne første fasen vil være om lag 6,5 milliarder norske kroner. Det melder Equinor i en pressemelding.

– Beslutningen om å bygge ut Kristin Sør-området vil gi betydelige verdier til samfunnet og eierne. Vi utnytter ressursene og eksisterende infrastruktur på en god måte, samtidig som vi bidrar til å videreutvikle Norskehavet. Vi har tildelt kontrakter for om lag 2,2 milliarder norske kroner. Dette er oppdrag som vil bidra til å opprettholde arbeidsplasser i Norge, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Prosjekter, boring og anskaffelser i Equinor, i pressemeldingen.

Forlenger levetiden

Produksjonen fra Lavrans og Kristin Q skal knyttes opp mot Kristin-plattformen. Det skal installeres en havbunnsramme på Lavrans, mens på Kristin Q gjenbrukes en allerede installert havbunnsramme. Til sammen er det planlagt å bore fem brønner, fire på Lavrans og én på Kristin Q.

Kristin-feltet ble satt i produksjon i 2005. Teknisk levetid for Kristin-plattformen er beregnet til 2034, med muligheter for ytterligere utvidelse av levetiden til 2042.

– Ambisjonen vår er å transformere norsk sokkel slik at vi kan fortsette å skape store verdier, samtidig som vi bidrar til at Norge kan nå Paris-målsettingene. Det å forlenge levetiden gjennom å utnytte infrastrukturen vi har på norsk sokkel til satellittutbygginger, er svært viktig og gir god lønnsomhet og lave CO₂ -utslipp, sier Kjetil Hove, konserndirektør for Leting og produksjon Norge i Equinor.