Ber besteforeldre drikke mindre foran barna

Resultatene kommer fram i en undersøkelse Ipsos har gjennomført for alkovettorganisasjonen Av-og-til.’

– For mange eldre er slepphendte med alkoholen foran barn, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, i en pressemelding.

Hun påpeker at barn kan oppleve det utrygt og skummelt når mormor eller farfar drikker alkohol. De merker raskt at voksne endrer seg når de drikker.

– Besteforeldre er viktige omsorgspersoner for barna og vil barnebarna sine det beste. Da er det viktig å ta en titt på alkoholvanene slik at sommerferien blir fylt av gode minner for alle, sier Eriksrud.

Hun understreker at kroppen reagerer annerledes på alkohol når man blir eldre, og at mange eldre ikke er klar over det.

– Man tåler ikke like mye som før, og får høyere promille som varer lenge. Det er viktig å tenke på når man er sammen med barnebarna.

I Rogaland svarte 19 prosent av de spurte i undersøkelsen «ja» på om de hadde sett berusede besteforeldre sammen med egne eller andres barnebarn.