Lederskifte i Renovasjonen IKS

Administrerende direktør Kurt Sædberg går av med pensjon til sommeren, etter 15 år i selskapet.

Det melder Renovasjonen IKS i en pressemelding tirsdag.

– Kurt har ledet Renovasjonen IKS med stødig hånd siden selskapet startet opp sin virksomhet januar 2006. Selskapet har hatt en svært god utvikling i denne perioden og er en miljøbedrift med viktige oppgaver innen avfallshåndtering i regionen. Selskapet opererer nå i 12 kommuner og har eget datterselskap som håndterer næringsavfall fra bedrifter og virksomheter. Med sine gule renovasjonsbiler og gule containere er bedriften en synlig aktør som mange har blitt kjent med i store deler av Sør – og Midt Rogaland, skriver selskapet i pressemeldingen.

I perioden Sædberg har ledet selskapet, har det vært en stor utvikling innen avfallshåndtering, og det er faset inn flere nye innsamlingsordninger som nedgravde avfallssystemer, henteordninger for grovavfall, hageavfall, farlig avfall mm.

Renovasjonen IKS har i dag 150 ansatte og disponerer en moderne bilflåte på over 100 kjøretøy. I 2020 håndterte selskapet over 110 000 tonn avfall.

Ny leder fra flybransjen

Til å lede arbeidet videre er Tord Wilstrup Torgersen ansatt som ny adm. direktør, og tiltrer 1. juli 2021.

Tord kommer fra stillingen som administrerende direktør i Heli-One (Norway) AS, og har en bred og variert bakgrunn i flybransjen, ifølge pressemeldingen.

Han ser fram til å starte i rollen som administrerende direktør i Renovasjonen IKS og syns det er en spennende mulighet å gå inn i en helt ny bransje med et viktig samfunnsoppdrag.

– Det er positivt at selskapet har lokal tilknytning og har hatt en enorm utvikling og vekst siden starten i 2006. Min bakgrunn, fra å starte som lærling i flybransjen til å ha utviklet meg og hatt lederstillinger de siste 15 år i et internasjonalt selskap, tror jeg kan være spennende for denne jobben. Jeg ser fram til å gå inn i en ny bransje som helt sikkert byr på både likheter og ulikheter, sier Wilstrup Torgersen.

– Kurt har vært svært viktig for Renovasjonen IKS, og styret er veldig godt fornøyde med jobben han har gjort og utviklingen som selskapet har vært igjennom siden oppstarten, sier styreleder Sissel Fuglestad. – Vi er også stolte av å ha fått Tord på laget som ny administrerende direktør. Det er store sko å fylle, men styret er trygge på at Tord er rette person for denne jobben, avslutter Fuglestad.