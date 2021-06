Nye smittetilfeller i Stavanger og Sandnes

Fredag testet 14 personer positivt for koronaviruset i Stavanger. Av disse er ni definert som nærkontakter, to har ukjent smittekilde, to har usikker smittekilde, og én er reiserelatert.

875 personer testet seg fredag.

Smittetilfellene fordelt på alder:

0–9 år: 1

10–19 år: 3

20–29 år: 6

50–59 år: 3

Seks nye smittetilfeller

Oppdaterte tall fra Sandnes kommune viser at det ble registrert seks nye smittetilfeller i Sandnes fredag. Disse tilfellene fordeler seg som følgende:

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt)

Mann 50-60 år (nærkontakt)