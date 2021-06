Barnehage- og skoleansatte vaksineres i juli

Det skriver kommunen i en pressemelding.

Regjeringen åpnet for at kommunene kan prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO etter at helsepersonell og risikogrupper er vaksinert. Dette for at flest mulig skal være beskyttet til barnehage- og skolestart til høsten. For at de barnehage- og skoleansatte skal være beskyttet må de ha fått dose 1 av koronavaksine tre uker før oppstart.

Timebøker til og med uke 29 lagt ut

I Stavanger får barnehage- og skoleansatte (inkludert SFO) tilbud om vaksinering i uke 27, 28 og 29. Alle virksomhetslederne i skole og barnehage skal lage lister over hvilke ansatte som er tilgjengelige for og ønsker vaksine de tre ukene. Listene sendes deretter til vaksinesenteret som sender ut SMS med tilbud om vaksine og lenke for bestilling av time.

– Vi har lagt ut timebøker for bestilling til og med uke 29. Det betyr at folk har god fleksibilitet og kan bestille dose 1-vaksine når det måtte passe dem. Det gjelder ikke bare skole- og barnehageansatte, men alle som skal få dose 1 i dette tidsrommet, sier leder for vaksinesenteret Marianne Amdal.

Stavanger kommune får over 10.000 vaksinedoser i uke 26 og mellom 6000 og 8000 vaksinedoser uke 27-29. I uke 26 vaksineres gruppe 10 (18-24 og 40-44).

