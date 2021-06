Mye smitte på Nord-Jæren: – En tydelig oppblussing

Torsdag morgen melder Stavanger kommune om 30 nye smittetilfeller.

23 av disse er nærkontakter. Fire har usikker smittevei, mens tre har ukjent smittevei. De fleste er mellom 10 og 19 år, og totalt ble 1027 personer testet.

Slik er aldersfordelingen:

0–9 år: 2.

10–19 år: 11.

20–29 år: 10.

30–39 år: 3.

40–49 år: 3.

60–69 år: 1.

En tydelig oppblussing

Helsesjef i Stavanger, Runar Johannessen, sier til kommunen at det er et stort antall og flere ukjente.

– Vi har en tydelig oppblussing av situasjonen og vil ikke klare å kontrollere dette med test og karantene alene. Befolkningen må strengt følge regler og anbefalinger, og vi må ta en felles faglig vurdering i regionen med tanke på hva som blir nødvendig for å få kontroll igjen, sier Johannessen.

Videre sier han at mange yngre er ikke vaksinert enda, og de utgjør en så stor del av befolkningen at det gir fare for utvikling til store utbrudd.

– Her må vi sannsynligvis igjen redusere antall kontakter vi har med andre, og jeg oppfordrer folk til å holde seg med få og faste personer som hovedsak gjennom uken, sier helsesjefen.

I tillegg til dette opplyser kommunen at et barn i Mastrabarnehagene (Rennesøy kommunedel) har fått påvist smitte. 11 ansatte og 32 barn er satt i karantene.

De melder videre at ytterligere én ansatt ved Hagatoppen barnehage på Finnøy er smittet. Sammenlagt er ni ansatte og 22 barn i karantene.

Flest barn og ungdom

Sandnes kommune melder om åtte nye tilfeller torsdag. De fleste av disse er barn og ungdom mellom 10 og 20 år. Seks av åtte smittede er nærkontakter.

Dette er de smittede:

Barn/ungdom 10–20 år (smittesporing pågår).

Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt).

Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt).

Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt).

Barn/ungdom 10–20 år ((kjent smittevei).

Kvinne 30–40 år (nærkontakt).

Mann 40–50 år (nærkontakt).

Kvinne 50–60 år (nærkontakt).

Kjent smittevei

Sola kommune melder om fire nye tilfeller torsdag, hvor alle skal ha kjent smittevei.

Slik er aldersfordelingen:

0–9 år: 1.

10–19 år: 1.

30–39 år: 1.

40–49 år: 1.

Randaberg melder om ett nytt tilfelle med kjent smittevei.