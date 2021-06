Barnehage i karantene

Det skriver Sola kommune i en pressemelding.

To ansatte og to barn har fått påvist koronavirus. Alle ansatte og barn som har vært i barnehagen denne uken er derfor satt i karantene.

– Alle foresatte og ansatte i barnehagen er informert om situasjonen, melder barnehagesjef i Sola, Tove Valdeland.

– Vi ser en økning i smitte i regionen vår og ber derfor alle om å være ekstra oppmerksomme på egen helse. Vi opplever at enkelte får svært vage symptomer på koronavirus og ber derfor om at innbyggerne har lav terskel for å holde seg hjemme og teste seg, sier kommuneoverlege Pernille Hegre Sørensen.