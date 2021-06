Smitteøkningen: Kommunen ber tenåringer være forsiktige

18- og 19-åringene har nå fått tilbud om dose 1 av koronavaksine. Smittevernoverlege Ruth Midtgarden minner om to ting:

Du kan ikke ta vaksine hvis du er i karantene.

Har du vært syk med covid-19 må du vente i tre måneder med å ta koronavaksine.

Alle som venter på å ta vaksinen må passe på seg selv og ikke være sammen med for mange. Antall smittetilfeller øker igjen. Kanskje er det best å droppe turen ute på byen fram til vaksinen er satt? Hvis du havner i et lokale sammen med en som er smittet blir du fort regnet som nærkontakt og må gå i karantene, skriver kommunen i en pressemelding.

– Det er jo kjipt å måtte være i karantene når muligheten til å få vaksine er så nær. Timene fylles fort opp. Går du glipp av vaksineavtalen fordi du er i karantene kan det gå en stund før du få ny time, sier Midtgarden.

[ Smitten sprer seg: Ber folk være obs ]

Utsetter seg selv for risiko

Hun ber alle være forsiktige fram til vaksineringen, og særlig de som er unge.

– De unge farter mye rundt og har mye sosial kontakt. De utsetter seg selv for risiko både for smitte og for å bli nærkontakter til smittede, understreker hun.

De første tilbudene til 18-24-åringene og 40-44-åringene er sendt ut. Vaksinering av disse gruppene starter opp i uke 26. FHI har bestemt at alle hele årskullet 2003 skal tilbys vaksine og ikke bare de som faktisk har fylt 18 år.