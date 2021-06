Smitten sprer seg: Ber folk være obs

Smittetallene gjorde et nytt hopp tirsdag, med 27 smittetilfeller i Stavanger og 47 totalt på Nord-Jæren. Alle som har vært på sosiale sammenkomster de siste dagene, må ha lav terskel for å teste seg, skriver Stavanger kommune i en pressemelding onsdag formiddag.

19 av de nye smittetilfellene i Stavanger er nærkontakter, og åtte har ukjent eller usikker smittekilde. Smittetilfellene kan knyttes til skoleavslutninger, private fester og små og store arrangementer av alle slag, samt utelivet.

– Nå er det rett og slett smitte både her og der, og alle som har vært ute på ting må ha lav terskel for å teste seg, sier smitteoverlege Ruth Midtgarden.

Ikke book tid til negativ test

Det er så langt ikke påvist Delta-variant av koronaviruset.

Har du vært på Eplehuset? Det har vært smitte på butikken Eplehuset i Breigata. Kunder som har vært innom der lørdag 19. juni eller mandag 21. juni må være årvåkne for symptomer.

Kommunens teststasjoner i Forum-området på Tjensvoll er kun for testing i forbindelse med mistanke om covid 19-smitte. Kommunens teststasjoner utsteder ikke attester for negative tester i forbindelse med reise. For slike attester må privat helseaktør kontaktes. Vi ber om at folk ikke booker seg til testing hvis de trenger negativ test. Testkapasiteten trengs til smittesporing og testing der det er mistanke om sykdom.