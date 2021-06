Nord Jæren: 47 nye smittetilfeller

Stavanger kommune melder onsdag morgen om 27 nye smittetilfeller.

Av disse er 19 nærkontakter. To har usikker smittekilde og seks har ukjent smittekilde. Totalt ble 960 personer testet.

Slik er aldersfordelingen:

10–19 år: 7.

20–29 år: 10.

30–39 år: 3.

40–49 år: 5.

50–59 år: 1.

60–69 år: 1.

Kommunen opplyser videre at helsesjefen og smittesporingsteamet jobber med å nøste opp i smitteøkningen i morgentimene.

Videre informerer de om at en ansatt i Hagatoppen barnehage på Finnøy er koronasmittet. Tre ansatte og seks barn er i karantene som et resultat av dette.

De fleste er nærkontakter

I Sandnes kommune har 13 personer testet positivt for korona det siste døgnet.

Ti av de smittede er nærkontakter, mens smittesporingen pågår for de resterende tre.

Slik fordeler smitten seg:

Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt).

Barn/ungdom 10–20 år (nærkontakt).

Barn/ungdom 10–20 (smittesporing pågår).

Mann 30–40 år (smittesporing pågår).

Mann 30–40 år (smittesporing pågår).

Mann 30–40 år (nærkontakt).

Kvinne 20–30 år (nærkontakt).

Kvinne 20–30 år (nærkontakt).

Kvinne 20–30 år (nærkontakt).

Kvinne 20–30 år (nærkontakt).

Kvinne 20–30 år (nærkontakt).

Kvinne 30–40 år (nærkontakt).

Kvinne 40–50 (nærkontakt).

To med ukjent smittevei

I Sola kommune er det fem nye smittetilfeller. Tre er nærkontakter og to har foreløpig ukjent smittevei.

Slik er aldersfordelingen:

10–19 år: 2.

20–29 år: 1.

30–39 år: 2.

I Randaberg kommune er to personer smittet det siste døgnet.

De to nye smittetilfellene er et barn og en i 30 årene. Begge to var i karantene i forbindelse med tidligere meldt smitte, opplyser kommunen.