Stavanger — Reaksjonene på Per Inge Torkelsens bortgang er store, engasjementet på sosiale medier som Facebook er svært omfattende. Blant dem som sto ham nærmest faglig og som venn, er det stor sorg.

– Dette er trist. Forferdelig trist. Vi visste sykdommen var alvorlig, men at det ville gå så fort til bortgangen visste vi ikke, sier kollega Steinar Lyse.

Han snakket med Per Inge på telefon for to-tre uker siden.

– Jeg er nå veldig glad for at jeg tok den telefonen, dette var før jeg visste at han var så alvorlig syk som han var. Det føles veldig rart at han nå er borte, sier Lyse.

Løgnaslaget var starten på Lyse og Torkelsens vennskap og omfattende samarbeid.

– Har betydd svært, svært mye

– Det var tilfeldighetene som førte oss sammen. Jeg kjørte taxi på den tiden. Per Inge har betydd svært, svært mye for meg, jeg er ikke sikker på om jeg hadde vært artist i dag hvis det ikke hadde vært for ham, sier Lyse.

Han trekker fram det for mange uforståelige navnet Løgnaslaget som et bevis på Per Inges kompromissløshet.

– Det var mange som ikke skjønte hva navnet betydde, vi ble kalt både «Lørdagslaget» og «Løgnhalslaget» og i intervjuer på radio måtte vi i starten bruke mye tid på å forklare navnet, men Per Inge var som alltid kompromissløs, det skulle hete «Løgnaslaget», sier Lyse.

Han trekker også fram energien, motet og originaliteten som styrker hos Per Inge.

– Den sterke energien og hans syn på hvor viktig det er å være kompromissløs, han var rendyrket. I tillegg var han villig til å eksperimentere, sier Lyse.

Sloss fram Norsk Barnemuseum

Stavangers tidligere kultursjef Rolf Norås peker på engasjementet for Norsk Barnemuseum, i tillegg til totaliteten i kulturarbeidet, var utslagsgivende for at Torkelsen i 2000 fikk Stavanger kommunes kulturpris.

– Det flotte barnemuseet vi har i dag hadde ikke vært der hadde det ikke vært for Per Inge. Det var hans idé, og med engasjement nærmest sloss han det fram. Han donerte også deler av sin private samling til museet, sier Norås.

Han trekker fram klokskap og kompromissløshet som særtrekk.

– Det å bli kjent med og være venn med Per Inge var et stort privilegium. Han var klovnen og humoristen, men hadde også stor dybde og substans. En mild refser, kompromissløs, men ikke brautende, mer ydmyk og raus, usnobbet. Og med en enorm respekt for publikumet sitt, han tok aldri noe for gitt, sier Norås.

– Han var tydelig, og med klokskap som gjorde det inspirerende å diskutere med ham, også de gangene vi var uenige, sier Norås.

– En utrolig arbeidsevne

Dag Schreiner traff Per Inge på lærerskolen, et møte som ble utslagsgivende for Torkelsen, Lyse og Schreiners dannelse av Løgnaslaget og et samarbeid i over 40 år.

Schreiner trekker fram den store arbeidsevnen til Torkelsen, kronikker, foredrag, kåserier og en rekke andre engasjement i tillegg til forestillingen og opptredener.

– En utrolig arbeidsevne. Det virket som om han hadde et døgn ekstra for hver natt, sier Schreiner.

Perfeksjonisme er et annet særtrekk.

– Vi kunne ha nesten endeløse diskusjoner om for eksempel enkeltord i en revytekst. Vi har hatt det gildt sammen, enten da vi kokte på ideer eller var på turneer, sier Schreiner.