Trenger du hjelp til noe i hagen? Nå åpner Småjobbsentralen

Onsdag 23. juni åpner Småjobbsentralen på Metropolis i Stavanger. Sentralen har åpent hver sommer i skolens sommerferie, og her formidles små og store dagsjobber for arbeidsvillig ungdom. Tilbudet er for dem mellom 13 og 17 år, og er åpent mandag til fredag fra kl. 09.00 til 15.00 fram til 30 juli.

– Er det noe du vet skal være gjort denne sommeren, ikke vent, bestill arbeidskraft allerede nå til sommeren. Småjobbsentralen hjelper til med enkle oppdrag som for eksempel klipping av plenen, hekken, treet, maling av gjerder med mer. I år som i fjor vil vi foreløpig kun være behjelpelig med arbeid ute, på grunn av koronasituasjonen, skriver Småjobbsentralen i en pressemelding.

Mandag 21. juni åpnet sentralen for registrering av arbeidstakere på Metropolis. Det er koronaregler som må følges, og dette innebærer blant annet at man ikke kan være sammen i store grupper. Det blir derfor ikke mulig å oppholde seg på Metropolis i år, men etter at man er registrert deles jobber ut digitalt på messenger/mail/telefon, opplyser sentralen.

– Husk at det er ungdom som utfører arbeidet – så alt som ikke krever fagkunnskaper kan Småjobbsentralen være behjelpelig med, skriver de i pressemeldingen.

Alle skal få prøve seg

Småjobbsentralen skriver på sine nettsider at alle som skal registrere seg må huske å ta med godkjent ID pluss bekreftelse fra foresatte. I år er det satt av to dager til grupperegistrering ved oppstart (21. og 22. juni), deretter kan resten møte opp i løpet av sommeren og banke på døren (drop-in). All informasjon om hvordan man melder seg på ligger på Småjobbsentralens sider.

For å overholde smittevernreglene kjører Småjobbsentralen grupper med fem personer om gangen. Totalt er det plass til 50 stykker per dag.

– Det er litt begrensninger i hvilket arbeid dere kan utføre hos de ulike arbeidsgiverne. Foreløpig er det kun utearbeid som gjelder, type hagearbeid, maling, rydding med mer i Stavanger kommune. Det er ikke slik at vi har oppdrag til alle hver dag, men legger opp til at de fleste påmeldte skal få prøve seg i løpet av sommeren, skriver sentralen på sine nettsider.