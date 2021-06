22 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Tirsdag morgen melder Stavanger kommune om ni nye smittetilfeller av totalt 829 testede.

Av de ni er seks nærkontakter, mens tre har usikker smittekilde.

Slik er aldersfordelingen:

* 0–9 år: 1.

* 10–19 år: 1.

* 20–29 år: 5.

* 30–39 år: 1.

* 50–59 år: 1.

[ 6000 beholder ni-ukers vaksineintervall ]

Flest nærkontakter

Sandnes kommune melder om 12 nye smittede.

Ni av disse er nærkontakter. Én har kjent smittevei, mens smittesporingen fortsatt pågår for to av personene.

Dette er de smittede:

* Barn/ungdom 10-20 år (smittesporing pågår).

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt).

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt).

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt).

* Barn/ungdom 10-20 år (nærkontakt).

* Mann 20-30 år (kjent smittevei).

* Mann 20-30 år (nærkontakt).

* Mann 20-30 år (nærkontakt).

* Mann 20-30 år (nærkontakt).

* Mann 20-30 år (nærkontakt).

* Mann 20-30 år (nærkontakt).

* Mann 30-40 år (smittesporing pågår).

Mandag morgen opplyste Sandnes kommune at en klasse er i ventekarantene etter at en elev ved Iglemyr skole fikk påvist koronasmitte søndag kveld.

Alle elevene og lærerne i klassen til den smittede er definert som nærkontakter og må teste seg. Alle husstandsmedlemmene til elevene må nå være i ventekarantene frem til negativt svar på første test foreligger. Også en annen klasse ved Iglemyr er i ventekarantene.

[ Stavanger kommune dropper medarbeiderundersøkelse i koronaåret 2021 ]

Blir bedt om å teste seg

Sent mandag kveld opplyser de at tre nye elever ved skolen har testet positivt. Disse går i samme klasse som eleven som ble omtalt tidligere på dagen. De tre elevene var allerede i karantene og de nye tilfellene fører ikke til at flere elever må i karantene, opplyser kommunen.

Også ved Iglemyr SFO er det blitt påvist smitte. Sent mandag kveld melder kommunen at en ansatt har testet positivt for covid-19, noe som fører til at alle barn på 3. og 4. trinn som var på SFO fredag 18. juni må i karantene. Barna skal testes tirsdag 22. juni. Alle foresatte er informert.

Sandnes kommune opplyste mandag kveld at en av de som var i salen under kinoforestillingen i sal 4 i Odeon kino i Sandnes onsdag 16. juni kl 18.50 har testet positivt på covid-19.

Kommuneoverlegen i Sandnes ber alle som var tilstede på forestillingen om å teste seg og være i karantene fram til prøvesvaret foreligger.

I Sola kommune er det ett nytt smittetilfelle tirsdag. Vedkommende er nærkontakt og er i aldersgruppen 20 - 29 år.

I Randaberg kommune er det ingen nye tilfeller.