18 får fylkeskommunens kultur- og idrettsstipend

Det skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding tirsdag.

De fylkeskommunale kulturstipendene er arbeidsstipend som skal bidra til at idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere i Rogaland kan videreutvikle seg innenfor sine områder. De skal stimulere og inspirere til fortsatt innsats for kulturlivet i fylket ved at det frigjøres tid til fordypning innen arbeidsfeltet.

Normalt deler fylkeskommunen ut fem kulturstipend på 100.000 kroner hver innen kunstfeltene litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst, samt to stipend på 50.000 kroner på idrettsfeltet – til sammen 600.000 kroner.

– Det frie kunstfeltet og idretten er blant de sektorene i samfunnet som har vært hardest rammet av koronasituasjonen. Det er med stor glede og stolthet jeg kan vise til at i år har fylkestinget vedtatt å øke stipendpotten med 1 million kroner. Dermed kan vi dele ut totalt 1,6 millioner kroner til 18 stipendvinnere, sier fylkesordfører Marianne Chesak som hadde invitert til stipendutdeling på Stavanger konserthus tirsdag 22. juni.

Idrettsstipend: Mathea Selebø (motocross) fra Hauge i Dalane, Oda Steinsvåg, (sandvolleyball) fra Bømlo, Sivert Wiig (ski) fra Ålgård og Ingrid Elise Borgstrøm (svømming) fra Stavanger.

Kulturstipend, litteratur: Kristin Auestad Danielsen kommer fra Ålgård, Tone Myklebust kommer fra Egersund og Terje Torkildsen fra Stavanger.

Kulturstipend, musikk: Håvard Ersland fra Vindafjord, Morten Abel Knutsen fra Stavanger og Hilde Selvikvåg fra Time.

Kulturstipend, scenekunst: Even Eileraas fra Haugesund, Marie Ronold Mathisen fra Stavanger og Marie Kallevik Straume fra Stavanger.

Kulturstipend, visuell kunst: Anette Gellein kommer fra Stavanger, Eirin Bjørsland Hansen fra Haugesund, Silje Salomonsen fra Stavanger, Dan Skjæveland fra Time, og Sandra Vaka Olsen fra Stavanger.