Stavanger kommune melder om 13 nye tilfeller av koronasmittede registrert lørdag. Av disse er ni nærkontakter til allerede kjente tilfeller, mens fire karakteriseres som usikre.

– Alle tilfeller er nærkontakter eller knyttet til kjente utesteder fra forrige helg, opplyser Stavanger kommune på sine nettsider.

Alderen på de smittede er som følger:

10-19: 4

20-29 : 9

Totalt ble 572 personer testet i Stavanger i løpet av lørdagen.

Åtte nye i Sandnes

Det ble registrert åtte nye tilfeller av koronasmitte i Sandnes. Alle er enten nærkontakter til kjente tilfeller eller så er smitteveien kjent for kommunens smittesporere.

Alderssammensetningen på de smittede er:

20-30 år: 4

40-50 år: 2

50-60 år: 2

Utbrudd i Suldal

Suldal kommune opplyser at ni personer er smittet etter et smitteutbrudd som startet i forbindelse med et arrangement utenfor kommunen, der flere personer ble smittet.

Til sammen ni personer i Suldal var lørdag kveld bekreftet smittet i forbindelse med dette utbruddet.

– Alle har det etter forholdene bra, opplyser kommunen på sine nettsider.

Kommunen opplyser videre at massetesting av skoleelever iverksettes og anbefaler at alle arrangement blir avlyst eller utsatt.

Det er 63 nærkontakter knyttet til utbruddet, men dette tallet vil trolig stige de nærmeste dagene.

I samråd med FHI har Suldal kommune bestemt at alle elever ved 9. og 10. trinn ved Sand skole skal testes. Elevene er nå satt i karantene og husstandsmedlemmene blir bedt om å gå i ventekarantene.

