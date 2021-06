Gjester på utested bes teste seg

Smittesporingen har avdekket tre grupperinger med smittede som kan spores tilbake til dette utestedet den 12. juni, melder Stavanger kommune fredag kveld.

Helsesjef Runar Johannessen minner om at teststasjonene kun er for testing i forbindelse med covid 19-smitte. Kommunens teststasjoner utsteder ikke attester for negative tester i forbindelse med reise. For slike attester må privat helseaktør kontaktes.

– Vi ber om at folk ikke booker seg til testing hvis de trenger negativ test. Vi trenger testkapasiteten til smittesporing og testing der det er mistanke om sykdom, sier Johannessen.

De som er fullvaksinert eller har fått første dose for mer enn tre uker siden, og ikke har symptomer, trenger ikke teste seg. De som skal teste seg oppfordres til å bestille test i den kommunen de bor og oppholder seg i.

Helsesjefen ber ellers om at de som går på byen i helgen er nøye med å følge smittevernrådene og at de holder avstand til andre.