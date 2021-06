Arbeidstilsynet koblet inn etter voldtekt på Karmøy

Mannen i 30-årene er siktet for voldtekt og frihetsberøvelse mot en kvinne på Karmøy tirsdag 8. juni. Kvinnen var ansatt i Helse Fonna og var på hjemmebesøk hos mannen som var underlagt tvunget psykisk helsevern og bosatt i en kommunal leilighet, skriver Haugesunds Avis.

To dager senere, torsdag 10. juni ble mannen varetektsfengslet i fire uker i Haugaland og Sunnhordland tingrett. I fengslingskjennelsen skriver retten at det framstår som sannsynlig at siktede ikke er strafferettslig tilregnelig.

– På bakgrunn av opplysningene om siktedes helsetilstand legger retten til grunn at påtalemyndigheten, så snart råd er, sørger for å få plassert ham i en egnet institusjon, heter det i kjennelsen.

Den siktede mannen erkjente ikke straffskyld under fengslingsmøtet og ba om å bli løslatt.

Magne Kydland, kommunikasjonssjef i Helse Fonna, sier til Haugesunds Avis at det er en alvorlig sak.

– Saken er rutinemessig meldt til Arbeidstilsynet. Utover det har vi ikke kommentarer til den aktuelle hendelsen.

Han legger til at de nå går gjennom rutinene.

– Ved alle alvorlige hendelser gjennomfører vi en intern gjennomgang for å se om det er ting som kunne vært gjort på en annen måte, sier Kydland.

Kvinnens bistandsadvokat, Benedicte Storhaug, ønsker ikke å si hvor lenge frihetsberøvelsen skal ha pågått.

Den siktedes mannens forsvarer, advokat Ove Kahrs Wangensteen, sa til Haugesunds Avis i forrige uke at han på vegne av sin klient ikke ønsket å kommentere saken.

Helse Fonna administrerer sykehus og institusjoner på Haugalandet, i Sunnhordland og deler av Hardanger.

