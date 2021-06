UiS-professorer oppnevnt til nytt skatteutvalg

Fredag 18. juni satt regjeringen ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av det norske skatte- og avgiftssystemet. Benn Folkvord og Ola Kvaløy, begge professorer ved Handelshøgskolen ved UiS, er oppnevnt som medlemmer av utvalget. Det melder Universitetet i Stavanger (UiS) på sine hjemmesider.

Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet bør utformes for å sikre en sterk og konkurransedyktig økonomi i møte med sentrale utviklingstrekk som globalisering, digitalisering, teknologiutvikling, grønn omstilling og en aldrende befolkning.

Utvalget skal ledes av Ragnar Torvik fra NTNU. Blant de andre medlemmene finner vi professor i skatterett Benn Folkvord og professor i samfunnsøkonomi Ola Kvaløy, begge fra Handelshøgskolen ved UiS. Utvalget skal levere sin anbefaling innen november 2022.

– Det er veldig bra at man nå skal se på utformingen av skattesystemet, og det er en fin anerkjennelse å få delta i utvalget. Skattesystem må revideres med jevne mellomrom, og det er vanlig med en stor reform hvert 30. år. Forrige reform var i 1992, og da hadde vi verken internett, digital økonomi eller den formen for internasjonal handel som vi har i dag. Reglene er ikke tilpasset den moderne verden, sier Benn Folkvord, til UiS.

Folkvord mener dagens skattesystem er ekstremt komplisert og langt på vei uforståelig.

– Vi bruker enorme ressurser bare på å forholde oss til reglene og praktisere dem. Jeg har jobbet med skatterett i 25 år og skrevet mange bøker om emnet, likevel er det fremdeles mye jeg ikke forstår, sier Folkvord.

Også økonomiprofessor Ola Kvaløy mener utvalgets arbeid vil bli svært viktig.

– Et velfungerende skatte- og avgiftssystem er avgjørende for framtidig produktivitetsutvikling, konkurransekraft, klimaavtrykk og velferd. At Handelshøgskolen ved UiS stiller med to medlemmer i utvalget er en fin anerkjennelse til vårt sterke fagmiljø innen samfunnsøkonomi og rettsvitenskap. Jeg ser fram til å ta del i arbeidet, sier Kvaløy, til UiS.

Dette skal utvalget vurdere

I mandatet ber regjeringen utvalget om å