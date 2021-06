Mann siktet for grovt Nav-bedrageri

Siktelsen er basert på det politiet mener er bedragerier av støtteordninger etablert som følge av covid-19, men også misbruk av dagpengeordning i forkant av pandemien.

Politiet mener at bedrageriene har pågått fra og med september 2017. Etterforskningen så langt har i hovedsak bestått av tekniske undersøkelser, som innhenting og gjennomgang av kontobevegelser og andre økonomiske opplysninger, skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Tirsdag ble en mann pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Politiet har ransaket på flere adresser vi mener siktede har tilknytning til. Det er gjort flere beslag, men vi ønsker ikke å utdype hvilke beslag dette dreier seg om, sier påtaleansvarlig Angjerd Kvernenes.

Utelukker ikke flere pågripelser

Siktede er en mann i 40-årene, hjemmehørende på Haugalandet. Han ble varetektsfengslet i fire uker på onsdag, hvorav to av ukene er med brev- og besøksforbud.

Mannen har ikke ønsket å forklare seg, opplyser politiet i pressemeldingen.

– Bedrageriet anses som grovt fordi det er snakk om betydelig økonomisk skade, samt at det har pågått ved flere anledninger og over tid. Det legges også vekt på at det er flere involverte, forklarer hun.

– I tillegg til siktede er det grunnlag for å tro at det her er flere involverte. Politiet kan av etterforskningsmessige hensyn ikke si noe om omfanget. Det vi kan si er at bedrageriene politiet i denne saken samlet sett har identifisert er på drøyt 4,3 millioner kroner, utdyper politiadvokaten.

I den videre etterforskningen vil politiet gjøre taktiske etterforskningsskritt i form av avhør av både siktede, andre involverte og vitner.

– Politiet utelukker ikke flere pågripelser i denne saken, men har så langt ikke siktet flere, sier politiadvokat Kvernenes i pressemeldingen.