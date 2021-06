Buss for tog under vedlikeholdsperiode

Fra 21.–24. juni vil det foregå omfattende vedlikeholdsarbeid på strekningen mellom Egersund og Nærbø. Det melder Bane NOR i en pressemelding fredag.

I pressemeldingen påpekes det at Jærbanen er tett trafikkert, og derfor er slitasjen er stor. Banen trenger nå pleie. Mens arbeidet pågår, varter Go-Ahead Norge opp med buss for tog.

– Maskiner og mannskap fra Spordrift AS og Mesta AS vil være i sving fra klokken 12.06 til 17.40 hver dag i perioden 21. juni til 24. juni, opplyser kommunikasjonsrådgiver Harry Korslund i Bane NOR.

– I løpet av en håndfull hektiske dager får vi gjort mye viktig arbeid. Jærbanen blir mer robust og driftssikker. Det kommer de reisende til gode, sier Korslund.

Påvirker togtilbudet

Arbeidet påvirker togtilbudet på Jærbanen, da de er nødt til å stenge mens entreprenørene jobber i skinnegangen.

Korslund understreker at selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst, og minner om at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

Buss for tog

– Go-Ahead setter opp buss for lokaltogene mellom Nærbø og Egersund. Om du skal ta Sørtoget vil det også bli satt opp buss for tog fra Stavanger, Sandnes Sentrum og Bryne, sier salgsansvarlig Dag Brekkan i Go-Ahead Norge, i pressemeldingen.

De som reiser fra Jåttåvågen og skal reise med Sørtoget i perioden bruddet pågår, må ta lokaltoget til Sandnes Sentrum for overgang der.

Brekkan legger til at bussene vil stå ved Bystasjonen som ved tidligere arbeid på strekningen. Han minner om at det er lurt å ta en ekstra kikk i reiseplanleggeren for dem som skal reise med Sørtoget da bussene har tidligere avgangstid fra stasjonene.

– Vi er klar over at buss for tog ikke er helt det samme som en behagelig togtur, men vil skal sørge for trygg transport også på gummihjul, forsikrer Brekkan.

– Vedlikeholdsarbeid er dessuten helt nødvendig for å sikre enda bedre punktlighet. For oss som togoperatør er det utrolig viktig at infrastrukturen fungerer som den skal, slik at våre kunder kommer fram i tide, avslutter Brekkan i Go-Ahead Norge.

Fakta om arbeidene

Arbeidet som skal utføres er omfattende og variert. På programmet står blant annet:

– Utbedring av skinnefeil mellom Egersund og Nærbø

– Utbedring av jernbanebru over Haugstad elv mellom Brusand og Vigrestad

– Justering av pukk og sviller på strekningen Egersund – Ogna

– Slipearbeid på stasjonene

– Vegetasjons- og avfallsrydding

– Justering og rengjøring av signaler

– Bytte av slitedeler i sporveksler ved Varhaug Stasjon

– Rutinekontroller på signalanlegg, høyspentanlegg og sporveksler

– Bytte av signalteknisk utstyr på strekningen mellom Hellvik og Vigrestad

– Fjellsikringsarbeid i 5 tunneler mellom Egersund og Ogna