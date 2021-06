27 nye smittetilfeller: Mange knyttes til utelivet og privatfester

Torsdag morgen melder Stavanger kommune om 16 nye smittetilfeller det siste døgnet.

15 av disse er nærkontakter, mens én har usikker smittekilde. Totalt ble 551 personer testet.

Slik er aldersfordelingen:

* 20-29 år: 15.

* 40-49 år: 1.

Kommunen opplyser at alle de smittede, bortsett fra én som bor sammen med en russ, er nærkontakter knyttet til Beverly, Sportscafeen og privatfester. Det gjelder også den ene usikre.

Videre informerer kommunen om at en ansatt ved et bofellesskap har fått påvist smitte. De understreker at det ikke er snakk om et bofellesskap for eldre.

Ifølge kommunen er ikke den ansatte fullvaksinert, men har brukt munnbind på jobb. To beboere er satt i karantene. Ansatte og beboere testes torsdag.

Flest i 20-årene

Sandnes kommune melder om åtte positive tilfeller det siste døgnet.

Smitten fordeler seg slik:

* Mann 20-30 år (kjent smittevei).

* Mann 20-30 år (kjent smittevei).

* Mann 20-30 år (nærkontakt).

* Mann 20-30 år (nærkontakt).

* Mann 20-30 år (nærkontakt).

* Mann 20-30 år (smittesporing pågår).

* Mann 40-50 år (nærkontakt).

* Mann 60-70 år (kjent smittevei).

Sola kommune melder om to nye smittetilfeller. Begge er kjente nærkontakter.

Slik er aldersfordelingen:

* 20-29 år: 1.

* 30-39 år: 1.

I Randaberg kommune er det ett nytt smittetilfelle.