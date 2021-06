Blant de 22 positive smittetilfellene Stavanger kommune meldte om onsdag morgen er sju relatert til utesteder og åtte til private fester hjemme hvor det har vært mange flere enn anbefalt. Det opplyser kommunen på sine nettsider.

– Vi ser dessverre at mange opplever gjenåpningen som en beskjed om at ting er normalt, og at smittevernrådene ikke lenger er nødvendige. Verken anbefalinger om maks ti gjester hjemme eller anbefalinger om avstand er overholdt på private sammenkomster hjemme. Noen serveringssteder klarer ikke å forhindre smittespredning godt nok. Dette handler både om serveringsstedets evne til å ivareta smittevern, og om befolkningens vilje til å overholde smittevernreglene, sier helsesjef Runar Johannessen.

Må vurdere gjenåpning

Han understreker at dersom flere smitteførende er til stede, vil ikke smittevernanbefalingene alene kunne unngå videre smitte.

– Slik situasjonen utvikler seg nå med mange positive og smitte på tvers av flere kommuner, er det grunn til å ta en vurdering på punktene om videre gjenåpning, sier Johannessen.

Helsesjefen opplever at mange ikke lenger tar det er så alvorlig om noen blir syke. De fleste eldre og de som er i de mest alvorlige risikogruppene er stort sett vaksinert. Vaksiner gir likevel ikke 100 prosent beskyttelse. Mange land med mer ukontrollert smitte har også fått alvorlig sykdom blant flere yngre.

– Det er ingen måte vi vil klare å opprettholde nødvendig testkapasitet og smittesporing dersom smitten får gå mer ukontrollert blant yngre. Vi må da vurdere hvilke andre tiltak som kan ivareta dette, sier Johannessen.

Han oppfordrer alle om å strengt følge de regler og anbefalinger som finnes.

– Vi er i gang med gjenåpning og kan gjøre veldig mye som vi ikke har vært i stand til på halvannet år. Men det må fortsatt være begrensninger i antallet vi har rundt oss og gode muligheter for avstand. Samme anbefalinger må også opprettholdes blant uteserveringen dersom vi skal kunne følge gjenåpningen som nå planlegges nasjonalt, understreker helsesjef Runar Johannessen.