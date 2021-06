Dette vil neste del av Sykkelstamveien koste

Den neste etappen som skal bygges av Sykkelstamveien er på 1,7 km og strekker seg fra Asser Jåttens vei i sør til Auglendstunellen i nord. Onsdag signerte utbyggingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Inge Davik kontrakt med Kruse Smith AS for å bygge denne etappen.

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Det var tre tilbydere, der Kruse Smith AS hadde det laveste tilbudet på 103.212.460 kroner. AF Bjelland/SV Betong ANS hadde det nest laveste tilbudet på 117.212.857 kroner. Deretter fulgte Nordbø Maskin AS med et tilbud på 130.596.832 kroner.

– Vi forserer denne etappen for å ikke forsinke Rogaland fylkeskommune sin bygging av kollektiv trasé til det nye sykehuset på Ullandhaug. Det er også viktig å bli ferdig med sprengningsarbeidene før sykehuset starter testing av sensitivt utstyr, sier prosjektleder Kari Smådal Turøy, i pressemeldingen.

Det skal bygges bru over E39 ramper v/Nesbuveien, langs eksisterende motorveibruer, samt ei bru over E39 for Bymiljøpakken som skal koble Sørmarka Øst-Vest sammen.

Prosjektet tar også med seg kollektivfeltet for Bymiljøpakken videre fra Asser Jåttens vei og ned til Nesbuevein.

Kontrakten er totalentreprise. Strekningen skal stå ferdig i 2022.

