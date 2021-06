SFO og barnehager går tilbake på grønt nivå

Barnehager og skolefritidsordninger (SFO) i Stavanger går tilbake til grønt smittevern-nivå med virkning fra mandag 21. juni, melder Stavanger kommune tirsdag ettermiddag.

Dette er samme dag som skoleferien begynner, men SFO har tilbud til og med 30. juni.

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at SFO og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Avdelingene trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

– God effekt

Helsesjefen har fortløpende vurdert smittespredningen mellom barn og ungdom. Barnehager og skoler i Stavanger har vært på gult- eller rødt nivå siden nedstengningen 12. mars 2020.

– Tiltaket har hatt effekt. Smittesituasjonen i Stavanger tilsier at det ikke er nødvendig å forlenge vedtaket om gult nivå, sier helsesjef Runar Johannessen, i pressemeldingen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun følger opp.

– Dette er en veldig god nyhet for alle barn og ansatte at hverdagen nå kan normaliseres. Mange ansatte ved skoler og barnehager har gjort en kjempejobb med å forebygge og slå ned smitte gjennom halvannet år. Barn og elever har vært flinke til å vaske hendene og holde seg til kohortene. Det er bra at barnehage og SFO nå kan drives med litt lavere skuldre og mer lek og aktiviteter på tvers av avdelinger. Det har alle virkelig fortjent, understreker Nessa Nordtun.

I pressemeldingen påpekes det at de grunnleggende smitteverntiltakene gjelder fremdeles; ingen syke skal møte på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemming.