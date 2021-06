Åpner ny målestasjon for luftkvalitet

Torsdag 17. juni, klokken 09:30 åpner den nye målestasjonen i Vågen. Det melder Stavanger kommune i en pressemelding.

Målestasjonene måler luftkvaliteten, og dataene fra denne nye målestasjon vil gi en enda bedre oversikt og økt kunnskap om status og utvikling i den lokale luftkvaliteten i Stavanger.

Fra før måles luftkvaliteten ved Kannik, Schankeholen og Våland.

Data fra målingene vises blant annet her: https://luftkvalitet.nilu.no/

Miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus, leder for utvalg for miljø og utbygging Rune Askeland og representanter fra Stavangerregionen havn vil være til stede under åpningen på torsdag.

Stavangerregionen Havn IKS har hatt ansvar for bygget/målebod. Det er en ombygd en heissjakt med et areal ca. 2x2 meter.

Levering og installering av måleutstyr er utført av firmaet Industriell Måleteknikk AS.

Installeringen av utstyr måtte utsettes pga. koronapandemien, men ble utført og ferdigstilt i forrige uke.