Klokken 09.19 fikk Rogaland brann og redning melding om at en person hadde låst seg fast i håndjern. Mannskap fra Stavanger brannstasjon kjørte ut og fikk løs personen, melder Rogaland brann og redning på Twitter. Redskap for å frigjøre den uheldige fikk de lånt av naboen på Lagårdsveien.

– Vi fikk låne et sett nøkler av @politietsorvest og fikk personen løs, rapporteres det fra brannvesenet.

– Vi fikk telefon fra to yngre menn med spørsmål om vi kunne hjelpe å få den ene løs. Han hadde låst seg fast med begge hendene foran kroppen, sier vaktleder Christer Gilberg hos 110 Sør-Vest til VG.

– Slik jeg forsto var det ikke en handling av noen seksuell art, men to menn som hadde bestilt håndjern på nettet, fått dem levert og prøvde dem - for så å oppdage at de ikke hadde nøkkel, sier Gilberg til avisen.