«Dr. Pindsvin» : – Ikke la robotgressklipperen gå om natten

Danske Sophie Lund Rasmussen, eller «Dr. Pindsvin» som hun også kalles, er spesialist på europeiske pinnsvin. Hun har gjort et studie på hvor stor skade robotgressklippere kan gjøre på pinnsvinene i hagene våre.

– Nå har vi for første gang dokumentert vitenskapelig hva som skjer når en robotgressklipper møter ett pinnsvin, sier Rasmussen.

I studien tester Rasmussen og resten av forskergruppen 18 ulike robotgressklippere i kollisjon med døde pinnsvin som de hadde hentet fra ulike pleiestasjoner. Alle robotgressklipperne ble tester 12 ganger med pinnsvin i ulike vektklasser og posisjoner.

– Det var overraskende at noen modeller virkelig skadet pinnsvinene, mens andre var ganske harmløse. Det betyr at det er mulig å lage pinnsvinvennlige robotgressklippere.

Vanskelig å si hvor stort problem det er

Ifølge Rasmussen er det vanskelig å si nøyaktig hvor stort problem dette er, men påpeker at det ikke er den vanligste årsaken til at pinnsvin dør.

– Skadene fra robotgressklippere kan minne om skader som også kan komme av kantklippere, eller i noen tilfeller av hundebitt. Så med mindre noen faktisk har sett en robotgressklipper skade et pinnsvin, kan det være vanskelig å være helt sikker.

Hun legger likevel til at det hvert år kommer inn pinnsvin med voldsomme og noen ganger dødelige skader, og at noen av disse kan være forårsaker av robotgressklippere.

– Jeg og mine kollegaer arbeider med å etablere en europeisk database, hvor de som behandler dem kan registrere alle pinnsvinene de behandler, og hvorfor de får behandling. På sikt kan vi bruke denne dataen til å estimere hvor stort problemet med robotgressklippere er, legger Rasmussen til.

Hva kan vi gjøre?

Siden studien viste at det var mulig å lage robotgressklippere som ikke var skadelige for pinnsvinene, vil hun nå bruke sine funn til å hjelpe produsentene med å lage pinnsvinvennlige robotgressklippere.

– Det er også viktig å kun la robotgressklipperen kjøre på dagen, da det er minst risiko for at pinnsvinene er ute. Det er også bra om folk kan sjekke plenen sin for pinnsvin eller andre dyr som kan bli skadet før de setter maskinen i gang, sier Rasmussen.

Ann-Iren Johansen fra Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren støtter også Rasmussens råd om å ikke la gressklipperen gå på natten.

– Robotgressklipperen kan gå fra når solen står opp, da sover som regel pinnsvinene, sier hun.

Ann-Iren Johansen er varamedlem i styret til Dyrebeskyttelsen Norge, Nord Jæren. (Tonje Thorstad Kildal)

Pinnsvin er nyttedyr

Johansen påpeker også at pinnsvin er nyttedyr, og at der er en fordel for oss å ha dem i hagen.

– Pinnsvin spiser skadedyr og insekter som vi ikke vil ha i hagen vår, så pinnsvin er nyttedyr som holder hagen vår fin. I tillegg er de jo veldig søte, legger hun til.

Hun oppfordrer derfor til å lage hagen pinnsvinvennlig.

– Legg fram grener og la det gjerne være litt uryddig enkelte plasser i hagen slik at de har en plass å gjemme seg. Legg gjerne ut kattemat og vann i en flat skål, så blir de nok fornøyde.

Flere trusler

Robotgressklippere er ikke den eneste trusler pinnsvin blir utsatt for.

– Jeg kan jo ikke annet enn å legge merke til at de ligger påkjørt overalt, sier Johansen.

Rasmussen trekker også fram flere trusler pinnsvin møter på.

– Pinnsvin er utsatt for mange farer. Det er spesielt biler, men også andre skader som skjer i hagene, der noen av de farligste er forgiftning, hundebitt, drukning i dammer og svømmebasseng, at de setter seg fast i nett, eller andre hageredskapet som kantklippere.

Om du finner et skadet pinnsvin, oppfordrer Johansen til å ta kontakt med dyrelegevakten.

– Pinnsvin er et vilt dyr, så hvem som helst kan ikke ta vare på dem. Det krever mye kunnskap, og det er viktig at de ikke blir temmet, så jeg ville ringt til dyrelegevakten og tatt det derfra.