Ny smitte i alle kommuner på Nord-Jæren

Lørdag morgen melder alle kommunene på Nord-Jæren om ny smitte, 11 personer totalt.

Stavanger kommune melder om sju nye smittede. To av dem er nærkontakter, tre har usikker smittekilde, mens to skyldes innreise.

Alder:

10–19 år: 2

20–29 år: 2

30-39: 2

40-49: 1

Tallene er fra fredagens testing. Totalt ble 583 personer testet fredag.

Sandnes to ny smittede, opplyser kommunen på sin nettside. Det er snakk om to menn, én i aldersgruppen 20–30 år. Her er smitteveien kjent for kommunen fra før. Den andre er en mann i aldersgruppen 40–50 år. Her pågår det fortsatt smittesporing.

Sola har ett nytt koronatilfelle, som er nærkontakt. Den smittede er en person i aldersgruppen 10–19 år.

Randaberg har også ett nytt tilfelle. Også dette er en nærkontakt. Aldersgruppe er ikke oppgitt av kommunen.

[ Ber Beverly-gjester teste seg ]

Det siste døgnet er det registrert 198 koronasmittede i Norge. Det er 105 færre enn samme dag i forrige uke, melder NTB.

Ved midnatt natt til lørdag var det utført 5,8 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 127.874 personer testet positivt.

Tall fra Rogaland

Ifølge VGs koronaoversikt er det kun én kommune i Rogaland som har stigende smitte. Stavanger har gått fra flat utvikling til en ørliten stigning. De andre har flat utvikling.

Totalt har 6747 personer i Rogaland fått påvist covid-19. 2599 av dem er bosatt i Stavanger. 916 i Sandnes, 405 i Sola og 161 i Randaberg. Per i dag er det ingen sykehusinnlagte, ifølge VGs oversikt.

[ Forlenger rulleforbudet for russen ]