Kan bli streik på flyteriggområdet

Industri Energi har varslet plassfratredelse for 605 medlemmer på flyteriggområdet. Her fra da forbundsleder Frode Alfheim besøkte Ekofisk-feltet i Nordsjøen i 2019 for å markere at det var 50 år siden oljefunnet ble påvist av det amerikanske oljeselskapet Phillips Petroleum Company (i dag ConocoPhillips). (Carina Johansen/NTB)