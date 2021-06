Isak startet organisasjonen La barna spørre!

I slutten av 2018 satt Isak Haukland Tornes på vei hjem med bussen. Han har selv cerebral parese, og sitter i rullestol.

– Det satt en gutt og stirret på meg med store øyne, og det så ut som han skulle til å stille et spørsmål. Jeg smilte til han for å vise at det gikk fint å spørre, men før han rakk det ble han stoppet av moren sin.

Da bestemte 19-åringen seg for å ta kontakt med barneskolen han selv gikk på.

– Jeg spurte om jeg kunne komme dit å snakke for noen av elevene der, og det fikk jeg lov til. Først hadde jeg en presentasjon, så tok jeg imot spørsmål fra elevene. Det er noe av det kjekkeste jeg har gjort, sier Isak Haukland Tornes.

Elevene hadde mange spørsmål.

– Jeg fikk spørsmål om alt mulig, ting jeg ikke hadde tenkt på engang. De spurte om alt fra om jeg hadde blitt mobbet, og om det var vanskelig å få venner til om jeg sov i en vanlig seng og hvilken tannkost jeg brukte, ler Tornes.

Etter besøket på barneskolen tok han kontakt med flere skoler, og i løpet av kort tid hadde han besøkt rundt ti skoler.

– Da fant jeg ut at dette var noe å dele med andre. Det å kunne bruke min funksjonsnedsettelse til å gjøre hverdagen bedre for andre endrer også måten jeg ser på min funksjonsnedsettelse på. Det går fra å være en hindring til noe jeg kan bruke til noe positivt. Jeg hadde lyst til å dele den mestringsfølelsen, så da stiftet jeg La barna spørre.

Barn har ikke fordommer, de er bare nysgjerrige

La barna spørre er en frivillig organisasjon hvor medlemmene består av ungdommer og voksne med ulike funksjonsnedsettelser. De besøker barneskoler i nærmiljøene for å snakke om det å ha funksjonsnedsettelser, og for å ta imot spørsmål fra elevene. Selv om organisasjonen startet i Sandnes, har de nå medlemmer flere steder i landet.

– Vi har medlemmer i både Bergen, Oslo, på Sørlandet og i Trondheim, og nå håper vi på å få rekruttert enda flere.

Grunntanken i La barna spørre er at barn ikke har fordommer, de er bare nysgjerrige, dette er også organisasjonens motto.

– Det er viktig at barna får spørre de spørsmålene de har, hvis ikke begynner de å lage sine egne svar, og det er det som senere blir til fordommer, sier Tornes.

Han opplever ofte at foreldre drar nysgjerrige barn bort, og hindrer dem fra å stille spørsmål.

– Jeg forstår jo foreldrene, de vet ikke hvordan jeg vil reagere, men jeg synes bare det er kjekt å få spørsmål, og jeg vil mer enn noe annet at de skal få lov til å stille de spørsmålene. Men nå kan jeg trøste meg med at jeg mest sannsynlig vil komme til skolen til det barnet og få tatt imot spørsmålet der, legger han til.

Isak ser at besøkene hans betyr mye for elevene. Dette er bare noen av tegningene han fikk fra et klassetrinn han besøkte i oktober. (Tonje Thorstad Kildal)

Fritid for alle, uten fordommer

I mai skrev Isak Haukland Tornes et leserinnlegg i Aftenposten, der trekker han fram Redd barnas rapport Fritid for alle uten fordommer. I rapporten kommer det fram at barn og unge med funksjonsnedsettelser møter på en rekke hindringer som fratar dem muligheten til å bli med på fritidsaktiviteter.

– Det gjør vondt å lese den rapporten, sier Tornes.

Han legger til at fordommene han selv har opplevd i oppveksten stort sett har kommet fra foreldre, lærere og trenere.

– Samtidig har jeg vært veldig så heldig at jeg har fått prøve det jeg ville, fordi foreldrene mine har kranglet seg til å få meg med. Så jeg har både vært med på boksing, gokart og fotball. Da sto jeg i mål med gåstolen min, og fanget flere baller med hodet, så jeg var ofte rød på ørene etterpå, men det var kjekt å være med, legger han til.

Likevel påpeker han det ikke skal være nødvendig å måtte krangle seg til å få være med.

– Alle skal få lov til å prøve det de vil uten å måtte krangle seg til det, så jeg er veldig glad for at Redd Barna har kommet ut med denne rapporten, det gir meg mer motivasjon til å jobbe mot en fordomsfri barndom.

Redd barna er også glad for initiativet til Isak Haukland Tornes.

– Ethvert tiltak som tar opp og belyser utenforskap er bra, for vi vet at mangel på kunnskap kan føre til fordommer, stigmatisering og ekskludering av barn og unge med funksjonsnedsettelser. Derfor er det veldig positivt at ungdom oppretter en frivillig organisasjon som har som mål å øke kunnskapen, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

Nå håper Tornes på å kunne få til et tettere samarbeid med kommunene.

– Vi håper på å kunne få midler fra kommunene rundt omkring i landet slik at vi kan få besøkt enda flere skoler, legger han til.

