Tilbudet har fått navnet Barnas sommer, og vil tilby en rekke ulike aktiviteter i kommunen gjennom hele sommeren.

– Barnas sommer består blant annet av en ordning der ulike aktører kan søke om midler til å gjennomføre sommerferieaktiviteter for barn og unge i Stavanger, sier rådgiver i oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, Kristine Brunvathne Bjerkestrand.

Foreløpig har de fått inn 37 søknader fra ulike aktører som har ønsket å arrangere aktiviteter.

– Det er for eksempel tilbud om friluftsskole, kunstuke, svømmeopplæring og ScienceCamp i regi av ulike arrangører.

De fleste aktivitetene krever påmelding, men det vil også være et åpent tilbud i Sørmarka.

– De skal ha åpent alle ukedager fra 10–17 mellom 19. juni og 16. august. Der skal de blant annet ha TikTok studio, hinderløype, minigolf, e-sport, sjakk og systue med mulighet for å redesigne klesplagg.

I tillegg til Sørmarka Arena, vil det også være aktiviteter i Sandneshallen, Randaberg Arena og Forus sportssenter.

Kristine Brunvathne Bjerkestrand jobber som rådgiver i Oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, og har ansvaret for å koordinere de ulike aktivitetene i Barnas sommer. (Privat)

Bra respons

Barnas sommer er et politisk vedtak som ble gjennomført for første gang i fjor, for å kompensere for et år med nedstenging og ødelagte ferieplaner.

– Det ble en suksess i fjor, så da ble det besluttet å arrangere det igjen i år.

Tiltaket som har som premiss å være gratis og åpent for alle har fått positive tilbakemeldinger.

– Vi fikk god respons i fjor, det er mange som setter pris på at det er et utvidet sommertilbud for barn i Stavanger.

Flere av aktivitetene som er lagt ut er allerede blitt fylt opp, men det er også mange aktiviteter som fortsatt har plasser. Det kan også komme flere aktiviteter på programmet etter hvert.

– Det er ingen frist for å søke midler, så fram mot sommer behandler vi søknader fortløpende, sier Bjerkestrand.

Disse aktivitetene er på programmet: