Boreal starter opp Lauvvik–Oanes

Det skriver Boreal i en pressemelding.

Boreal starter opp ferjesambandet Lauvvik–Oanes onsdag 30. juni klokken 06.00. Sambandet ble innstilt som følge av kraftig redusert passasjerantall som en konsekvens av myndighetspålagte restriksjoner for å hindre spredningen av koronaviruset.

– Koronasituasjonen påvirker fortsatt reisemønsteret i hele vårt konsern og i kollektivbransjen for øvrig. Vi har fått mange henvendelser fra både lokalbefolkning, næringsliv og politikere som ønsker at vi skal starte opp sambandet, og vi vil oppfordre alle som har etterspurt tilbudet til å benytte seg av det, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal.

Forenkler reisehverdagen

Boreal setter ved oppstart inn pendelferjen «Petter Dass». Fartøyet har kapasitet til 50 personbiler og 299 passasjerer. Sambandet starter opp igjen med samme høye frekvens som før, men vil inntil videre ha en åpningstid fra 06.00 til 18.15 på hverdager og 09.00 til 18.15 i helger.

– Vi følger situasjonen tett, og vil justere rutetabellen etter hvert som betingelsene endrer seg, sier Førsvoll.

For å skape en enklere reisehverdag for trafikanter går Boreal over til AutoPASS-systemet på sambandet. Dette medfører at reisende med AutoPASS-brikke eller AutoPASS for ferje-avtale bare kan kjøre om bord uten å måtte betale fysisk eller levere kort.