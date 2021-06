Kanskje får russen lov til å rulle igjen

For øyeblikket har ikke russen lov til å rulle. Det kan endre seg fredag. Ordførerne i de 12 kommunene som forrige fredag innførte forbud mot rulling med russekjøretøy, vil gjøre en ny vurdering av smittesituasjonen fredag 11. juni. Da vil de avgjøre om forbudet mot rulling skal forlenges, eller om det avsluttes søndag 13. juni. Det skriver Stavanger kommune på sin nettside.

Forbudet innebærer at kun én person om gangen har lov å oppholde seg i russebuss eller -van.

Forbudet gjelder i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Hå, Gjesdal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Sokndal.

Følg rådene for russetiden

Samtidig understreker ordførerne, som før, viktigheten av at russen fortsetter å teste seg, selv ved lette symptomer, og at de følger rådene for avstand og gruppestørrelser.

Her er rådene for russetiden:

Ved samlinger utendørs skal det ikke være mer enn 20 personer i en gruppe. Det skal være minst én meter avstand mellom hver russ. Det må være minst fem meter til andre grupper.

Alle, også russen, må begrense hvor mange de er sammen med. Det er viktig at ikke for mange samles og at generelle smittevernråd følges, for å unngå stor smittespredning og at mange kommer i karantene.

Ha lav terskel for testing (selv ved milde symptomer).

