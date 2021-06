Flere nye smittetilfeller i Stavanger - alle russ

Mandag testet elleve personer positivt for koronaviruset i Stavanger. Alle de smittede er definert som nærkontakter, og i alderen 10–19 år.

Tirsdag orienterte blant annet beredskapssjef Torstein Nielsen kommunalutvalget i Stavanger om koronapandemien i regionen. Han forteller at andelen smittetilfeller med ukjent smittekilde holder seg rimelig stabil, og at det er en stor aldersvariasjon i tilfellene. Likevel kan beredskapssjefen fortelle at det er flest smittet i aldersgruppen 10-19 år.

– Det har vært flere tilfeller blant russen de siste dagene. I går var det elleve positive tilfeller, og alle er relatert til russen, sier han.

661 personer testet seg mandag.

Det ble ikke registrert noen nye smittetilfeller i Sandnes kommune mandag.