FHI-overlege: Pandemien er så å si over i Norge

FHIs Preben Aavitsland er en av Norges mest profilerte smitteverneksperter. Søndag kom han med den klare meldingen på Twitter: «Det var den pandemien», skriver NRK.

Det var den pandemien pic.twitter.com/qEKNaubgkr — Preben Aavitsland (@Prebens) June 6, 2021

– Det er svært få som legges inn på sykehus, og under et par tusen smittede som påvises per uke. Tallene går raskt nedover samtidig som stadig flere vaksineres. Vi vil se noen små utbrudd her og der, men vi vet hvordan de skal stoppes i løpet av tre-fire uker, sier Aavitsland til NRK.

Han sier vi kan begynne å forberede oss på en hverdag der korona har veldig liten plass i livene våre.

Overlegen mener den høye vaksinasjonsdekningen hos eldre og syke gjør at det er stadig færre igjen som kan bli så syke at de trenger sykehusbehandling.

I resten av verden, i hovedsak utenfor den rike delen av verden, vil pandemien fortsette noen år til, mener Aavitsland.

– Derfor må vi i Norge nå flytte vår oppmerksomhet utover og se hvordan vi kan bistå andre land i å stoppe pandemien.