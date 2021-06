En ansatt på Kvadrat koronasmittet

– Vi er kjent med at en ansatt på Ringo Kvadrat har fått påvist koronaviruset. Alle ansatte og nærkontakter er nå satt i karantene og vil bli testet, skriver Kvadrat i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Kvadrat opplyser at de går ut med informasjonen slik at alle som har handlet i den aktuelle butikken mandag 31. mai eller tirsdag 01. juni i tidsrommet 15.30–21.00 kan være ekstra oppmerksomme og ha lav terskel for å teste seg ved eventuelle symptomer.

– Vi gjør det vi kan for å håndtere dette på best mulig måte og har god dialog med både den aktuelle butikken og smittesporing i Sandnes kommune, står det i pressemeldingen.

Det understrekes at Ringo har fulgt de retningslinjene som gjelder og har hatt gode smittevernrutiner i butikken.

– Så langt er ingen andre påvist smittet, og vi fortsetter å ha høyt fokus på smittevern og trygg handel, sier senterleder Renate Hjørnevik.

Smittesporingsteamet i kommunen jobber nå med å kartlegge smitten, og eventuelle spørsmål kan rettes til smittesporing i Sandnes kommune.