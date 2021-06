4 av 10 rogalendinger har sett berusede mindreårige

Alkovettleder Randi Hagen Eriksrud reagerer på tallene i en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Av-og-til, som viser at så mange som 4 av 10 i Rogaland har sett berusede mindreårige på lokale arrangementer eller fester de siste to årene.

– Det siste året har vært krevende for mange, ikke minst for ungdommen som har mye å ta igjen. Lange lyse kvelder og sommer byr på fristelser. Samtidig vet vi at det innebærer en stor risiko når ungdom og mindreårige inntar større mengder alkohol. Den beste medisinen mot den risikoen er foreldrene, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til, i en pressemelding.

Hun mener at det er høye tall som kommer fram av undersøkelsen.

– Vi vet at voldshendelser, uønsket sex og ulykker øker dramatisk når ungdom fester og drikker alkohol. Det er det i alles interesse å begrense, sier Eriksrud.

– Våg å være kjipe

I pressemeldingen påpekes det at den siste tiden har vist at ungdommen under smitterestriksjonene finner alternative festlokaler. Eriksrud peker på at ungdomsfester er et foreldreansvar, og oppfordrer foreldre til å involvere seg i hvor ungdommen befinner seg – og hva de driver med.

– Mange foreldre kan føle på en utilstrekkelighet når ungdommen blir eldre, og det kan virker som det man sier ikke når fram. Men til tross for hva mange tror, er foreldre faktisk de ungdom hører mest på når det kommer til alkohol, sier Eriksrud.

Hun understreker at ungdom med tydelige regler for alkoholbruk hjemme også debuterer senere – og drikker mindre enn jevnaldrende.

– Ungdommen din trenger ikke at du er en kompis, men at du er en forelder som setter grenser. Jeg forstår at det er vanskelig, men våg å være kjip forelder.

Eriksrud har fem råd til ungdomsforeldre i Rogaland:

1. Snakk med ungdommen om alkohol.

2. Sett tydelige grenser for hva som er greit og hva som ikke er greit. Ungdommer som får tydelige signaler fra hjemmet, vil sannsynligvis drikke mindre enn andre.

3. Ikke send med alkohol på fest. Det er en myte at du da har oversikt over hva og hvor mye tenåringen vil drikke i løpet av kvelden. Ungdommen drikker riktignok det de får av sine foreldre, men ofte kommer det i tillegg til alkoholen de får fra andre ungdommer på festen.

4. Allier dere med andre foreldre. Snakk om hvilke regler dere vil skal gjelde for ungdommene i deres klasse eller nærmiljø.

5. Tilby deg å kjøre og hente når ungdommen skal ut, slik at du vet hvor de er, og hvem de er sammen med.