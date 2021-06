Slik var boligmarkedet i Stavanger i mai

Boligprisene i Stavanger sank med 0,1 prosent i mai. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,4 prosent. Det melder Eiendom Norge i en pressemelding torsdag.

Stavanger (som inkluderer kommunene Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg) har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+0,9 prosent), Bergen (+0,7 prosent) og Oslo (-0,3 prosent).

De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger steget med 9,1 prosent. Det er svakere enn i Oslo (+12,4 prosent).

– Det er et veldig spennende og optimistisk boligmarked i Stavanger nå, sånn som jeg opplever det. Nå har vi begynt å se en prisvekst i Stavanger. Prisene har steget med nesten 10 prosent det siste året. Så sterk prisoppgang har vi ikke hatt på veldig lang tid. Vi må tilbake til 2012 for å ha tilsvarende i årlig endring i prisen som vi har nå, sier Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebanken 1 SR-Bank til RA.

Kyrre M. Knudsen (Tonette N. Haaland)

551 boliger solgt

Det har i mai blitt solgt 551 boliger i Stavanger, ifølge pressemeldingen. Det er 19,3 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2020. Hittil i år er det solgt 2421 boliger. Det er 29,5 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det har i mai blitt lagt ut 618 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 18,4 prosent flere sammenlignet med samme måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 2567 boliger for salg. Det er 17,6 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Markedet var lenge preget av mye for salg og oljenedgang. Nå har vi fått en slags «restart» av markedet siden i fjor sommer og høst, og vi ser at både antall omsetninger hat tatt seg godt opp, og antallet boliger for salg har kommet seg ned på et vesentlig lavere nivå. Da blir det et litt mer balanser marked, påpeker sjeføkonom Knudsen.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 34 dager. Det er tilsvarende som resten av landet.

– Salgstiden har vært ganske lang tidligere. Det har vært mye boliger til salgs. At salgstiden kommer ned nå reflekterer et marked i bedring. En måned på å selge en bolig er på et OK nivå. Det man antakeligvis og vil se når markedet er mer balansert, og hvis kjøpsinteressen fortsetter, er at det vil gå enda raskere å omsette boliger, påpeker Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebanken 1 SR-Bank.

Medianboligen i Stavanger koster nå 3,4 millioner kroner.

Statistikken fra pressemeldingen er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no. Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.