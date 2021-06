Nå kommer eiendomsskatten

Det melder Stavanger kommune i en pressemelding.

Totalt er det satt 59.219 nye takster, fordelt på 51.019 bolig- og fritidseiendommer og 8100 næringseiendommer.

– Nå er vi klare til å sende ut brev til alle som eier eiendom i Stavanger kommune, der vi opplyser om den nye taksten og hvor mye som skal betales i eiendomsskatt i 2021, sier Marianne Fuglestad, prosjektleder for taksering og eiendomsskatt, i pressemeldingen.

Kommunestyret besluttet 31. mai at skattesatsen er 2,3 promille (1,0 promille på Rennesøy i 2021) og bunnfradrag per godkjent boenhet er maksimalt 400.000 kroner. Takstene er vedtatt av sakkyndig nemnd, som også har vedtatt retningslinjene for fastsetting av takstene.

Når kommer regningen?

Eiendomsskatten deles opp i to terminer. Den første sendes ut nå i juni og har betalingsfrist 20. juli. Neste regning kommer i september, sammen med de andre kommunale gebyrene. De som vil endre til månedlig faktura, må gjøre dette innen 20. juni, opplyser kommunen.

De nye takstene skal gjelde for de neste ti årene, og vil være grunnlag for beregning av eiendomsskatt i hele perioden.