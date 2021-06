Disse fikk pris og stipend fra Sandnes kommune

Arild Mjaaland mottar Sandnes kommunes kulturpris for sitt arbeid og bidrag til utvikling av musikklivet i Sandnes, melder kommunen i en pressemelding onsdag.

Kulturprisen er på 20.000 kroner og et grafisk blad av en lokal kunstner, samt et diplom.

Det er Utvalg for kultur, næring og innovasjon som har foretatt tildelingen, og ordfører Stanley Wirak vil foreta den formelle overrekkelsen.

– Helt siden midten av 70-tallet har Mjaaland satt sine spor i musikk- og kulturmiljøet i Sandnes. Han har, som både utøver, dirigent, komponist, arrangør og ikke minst instrumentlærer, påvirket skolekorps, musikklag og enkeltmusikere, og dermed bidratt til å utvikle og styrke byens kulturliv, heter det i pressemeldingen.

Mjaaland er svært allsidig og har arrangert og komponert til musikaler, revyer, musikkspill, korpskonserter og festivaler i regionen, påpekes det i pressemeldingen.

Formålet med kulturprisen er å hedre utøvere, organisasjoner eller institusjoner, som over tid har utmerket seg ved særlig stor innsats innen kulturlivet i kommunen.

Sandnes kommunes kulturpris tildeles Arild Mjaaland. (Privat)

Kultur- og idrettsstipend

I samme arrangement som kulturprisen utdeles, deles også Sandnes kommunes kulturstipend og idrettsstipend ut. Hvert stipend er på kr 20.000 og et diplom, og det er Utvalg for kultur, næring og innovasjon (UKNI) som foretar tildelingen.

Kommunes kulturstipend tildeles Bjørn Mathias Tollefsen og Vanessa Rosalia Larsen.

Sandnes kommune beskriver Bjørn Mathias Tollefsen som et ungt og lovende sangtalent med store ambisjoner om å lære og utvikle seg så langt som mulig innen solo sang. Til tross for sin unge alder har han allerede en lang erfaring innen sang blant annet fra Sandnes kulturskoles juniorkor, Stavanger domkirkes guttekor og VIVA. Stipendet ønsker han å benytte til videre utvikling innen Bel Canto sangteknikk, ifølge pressemeldingen.

Vanessa Rosalia Larsen er billedkunstner og eksperimenterer med kontrollerte faktorer som rutenettmønster, grafittblyanter, skyggeteknikk, papirtone og plass. Hun er opptatt av bærekraft, en kombinasjon av innovasjon og miljøbevissthet, og ønsker å utvikle et selvbærende kunstnerskap som kombinerer både tradisjonelle og moderne teknikker, for å produsere innovative kunstverk. Stipendet vil bli brukt til å utforske og videreutvikle sine kunstneriske teknikker. Hun har tidligere mottatt utmerkelse som W.O. Hutcheson Prize, Glasgow School of Art i 2013, Selectet Artist – The Royal Scottish Academy of Art and Architecture 2013 og Gjesdal kommunes kulturstipend i 2019.

Sandnes kommunes idrettsstipend tildeles Sondre Gilje Haga og Per Strand Hagenes

Sondre Gilje Haga er ifølge pressemeldingen en av verdens beste trial kjørere. Han er fra Riska og har sin bakgrunn fra Riska Motorsykkelklubb. Forrige sesong var han blant de tre beste i to av rundene i trial-VM, og sammenlagt ble han den sjette beste utøveren i verden i 2020. Dette året er målet å ta VM-gull. I denne idretten har de beste i verden med seg en trener hver dag på trening, noe som er svært viktig for utviklingen og for å kunne nå neste steg i karrieren. Han har tidligere mottatt Rogaland fylkeskommunes idrettsstipend i 2018

Per Strand Hagenes er ifølge pressemeldingen for tiden en av Norges mest talentfulle sykkelryttere. Han har gått på Sandnes videregående skole på idrettslinjen der han drev med både sykkel og ski, og kan vise til svært gode resultatet innen begge grener. Han vant blant annet NM jr. i både tempo og fellesstart landeveissykling i 2020. Han vant også Norges Cup landeveissykling jr. sammenlagt, og ble ranket som nr. 1 på NCFs tempoliste for landeveissykling. Stipendet bil bli brukt til å videreutvikle seg som idrettsutøver innen landeveissykling

Formålet med kulturstipendet er å støtte og inspirere unge kunst- og kulturutøvere i Sandnes til videreutvikling innen sitt område, og stimulere til fortsatt innsats for byens kulturliv.

Formålet med idrettsstipendet er å inspirere unge, aktive idrettsutøvere i Sandnes som ønsker å utvikle sin kompetanse og kunnskap innenfor sin idrettsgren.