Tasta-elever vant hoppekonkurranse

Under Nasjonalforeningen for folkehelses hoppetaukonkurranse var 5. trinn ved Tasta skole blant klassene som hoppet aller mest i Rogaland.

Totalt deltok over 100.000 elever fra 60 prosent av landets barneskoler i konkurransen. I Rogaland hoppet 10.808 elever, skriver foreningen i en pressemelding.

Utdelingen, som skjer på Tasta skole 1. juni, foretas av Hanne Eik, leder for Nasjonalforeningen for folkehelsens fylkesstyre i Rogaland.

Ifølge foreningen er «Hopp for hjertet» en inkluderende konkurranse, der alle skal kunne delta og ha positive mestringsopplevelser. Klassene kan registrere inntil 60 minutter aktivitet daglig, og vinnerklassene trekkes blant de som har registrert maksimalt antall poeng.

I Rogaland deler fylkeslaget ut tre priser. I tillegg til førsteprisen på 2000 kroner til 5. trinn ved Tasta skole, får 5. klasse på Sandved skole andrepremien på 1000 kroner, mens tredjepremien på 1000 kroner går til 6. klasse ved Eide skole.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker å stimulere til økt fysisk aktivitet i skolen med aktiviteter som alle kan inkluderes i. Ifølge pressemeldingen kommer det fram at de ønsker å bidra til å jevne ut sosiale helseforskjeller gjennom tiltak i skolen der barn treffes uavhengig av sosial bakgrunn. De jobber for at alle barn i grunnskolen skal få en time med fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, hver dag.