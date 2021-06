Regner med at 7 millioner småfugl blir tatt av katt årlig

– 7 millioner er et enormt stort antall fugler. Katt er ikke et naturlig hjemmehørende dyr i norsk natur, slik at tapet til katt har historisk sett vært 0 individer. Nå er det 7 millioner mer enn 0. Dette er en tilleggsbelastning som vi mennesker har påført norsk natur fordi vi har valgt å ha katter som kjæledyr og husdyr, sier generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Solbakken.

Ann-Iren Johansen fra Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren mener at det er spesielt problematisk på denne tiden av året.

– Vi får jo mindre og mindre fugl når de ikke overlever, og de ikke klarer å hekke i fred. Spesielt nå på våren er det ekstra ille, sier hun.

[ Oppgitt over at folk ikke viser hensyn til terapihestene ]

Hjemløse katter er hovedproblemet

Selv om det både er katter med og uten hjem som tar småfugl, tror Johansen at det er de hjemløse kattene som utgjør det største problemet.

– Det er jo mye hjemløse katter, spesielt her i Rogaland. For at de skal overleve må de ha mat og da jakter de på fugl.

Hun mener derfor at det viktigste vi kan gjøre for å redusere antallet småfugl som blir tatt er å redusere antallet hjemløse katter. For å få til det må katter kastreres.

– Når katter går fritt rundt uten å være kastrerte blir det bare flere katter, og når det blir flere katter blir det mindre fugl, legger hun til.

Derfor ønsker Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren at alle katter skal kastreres og ID-merkes.

– Vi vil at man skal kastrere både han- og hunnkatt, slik at de ikke kan reprodusere. Vi ønsker også obligatorisk id-merking med en chip i nakken som gjør at eiere kan spores opp dersom katten forsvinner, sier Johansen.

Norsk Ornitologisk Forening trekker fram det samme.

– Hjemløse huskatter kan opprette bestander som er vanskelig å kontrollere. Disse tar selvfølgelig en del fugler og andre dyr. Som katteeier er man ansvarlig for dyret, og flere grep kan tas for å unngå at det etableres bestander av eierløse huskatter. ID-merking av huskatter er til stor hjelp hvis en huskatt kommer på avveie. Kastrerer man huskatten kan man også redusere risikoen for etablering av bestander av hjemløse huskatter, skriver de på sin hjemmeside.

[ Oppfordrer til å adoptere i stedet for å kjøpe katter ]

Hva kan katteeiere gjøre?

I tillegg til å prøve å redusere antallet hjemløse katter, er det også noen ting katteeiere kan gjøre for å hindre sin egen katt fra å ta fugl.

– Mange katter er jo nattjegere, så som katteeier kan du holde katten inne da, sier Johansen.

Hun påpeker likevel at det å holde katten inne hele tiden kan gå utover kattens velferd. Derfor trekkes det også fram ting katteeiere kan gjøre for å hindre katten fra å jakte selv om den er ute.

– Man kan få på katten halsbånd med sterke farger slik at fuglene ser dem, men da er det viktig å bruke halsbånd som løsner om katten setter seg fast. Før anbefalte de også halsbånd med bjelle, men det viste seg at kattene lærte seg å jakte med bjellen på, så det har ingen effekt. Derfor er sterke farger en bedre løsning.

Å gi kattene riktig mat kan også bidra til at de ikke tar småfugl.

– I tillegg kan du gi katten skikkelig fôr med høyt proteininnhold. Da får katten det de trenger hjemme og jakter dermed mindre.