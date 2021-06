Kommunen vil hjelpe unge som faller utenfor

Stavanger kommune er fortsatt preget av koronapandemien etter 1. tertial 2021 viser en fersk rapport. Høyt smittetrykk har ført til skjenkestopp og strenge smitteverntiltak innenfor kultur og idrett. Skoler og barnehager har vært på rødt nivå over en lang periode.

– Langtidseffektene av de strenge smitteverntiltakene kan vi bare så vidt begynne å se konturene av. Skolene i Stavanger melder om en betydelig økning i elever som strever med psykisk uhelse og utenforskap. Dette er bekymringsfullt, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide, i en pressemelding tirsdag.

Nå har kommunen opprettet en kommisjon som skal se på omfanget av ungt utenforskap. De skal også kartlegge konsekvensen av pandemien på unge i Stavanger og foreslå tiltak for å hjelpe de unge som faller utenfor. Det foreslås også å bevilge penger til en tiltakspakke rettet inn mot elever som strever med psykisk uhelse og utenforskap.

Økning i brukere av hjemmebaserte tjenester

Også blant de eldre ser man i rapporten konturene av at koronapandemien har satt sine spor. Hjemmebaserte tjenester har hatt en 10 prosent økning på antall brukere i de tyngste kategoriene fra 2020 til 2021. Årsaken til dette er sammensatt, men det er indikasjoner på at isolasjon og inaktivitet har gitt funksjonsfall blant brukere, særlig de som bor alene. Det forventes en økning i pleiebehov i 2021, ifølge pressemeldingen.

Hvordan situasjonen vil se ut på slutten av året avhenger blant annet av hvor raskt befolkningen blir vaksinert og smitteverntiltakene kan opphøre.

– Mye tyder på at vi går mot en normalisering for samfunnet i løpet av sommeren, men for kommuneorganisasjonen fortsetter arbeidet med smittesporing og vaksinering utover høsten. I tillegg er det usikkert hvilke konsekvenser pandemien vil ha for kommunens tjenester på lengre sikt, sier Vareide, i pressemeldingen.