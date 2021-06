Beholder piggdekkavgiften

– Saken om piggdekkandel og piggdekkgebyr er krevende for flertallet som styrer i Stavanger. Det er kjent at det er motstridende interesser – noen ønsker avgiften velkommen og andre ønsker den avviklet. Til tross for det har vi klart å bli enige om en løsning i denne saken, sier ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap).

Hun foreslo følgende alternativt forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet og SV: «Piggdekkgebyrordningen videreføres så lenge ordningen med piggdekkpant skal løpe. Når ordningen med piggdekkpant avsluttes i første termin 2023, skal også ordningen med piggdekkgebyr opphøre. Etter to år med pant på piggdekk, vil nivået på piggfriandel hatt gode vilkår til å stabilisere seg på over 90 prosent piggfriandel. Endringen innarbeides i HØP 2022-2025.»

Ordførerens alternative forslag til vedtak fikk flest stemmer ved votering, og ble dermed vedtatt.

Rune Askeland (MDG) mener gode samarbeid finner gode løsninger i vanskelige saker, og legger til at piggdekkavgiften har blitt diskutert mange ganger i løpet av perioden.

– Selv i konfliktfylte saker finnes det alltid en flik av enighet – Stavanger kommunestyre vil ikke ha en økt andel piggdekk. Piggdekk er med på å øke nivået av svevestøv og kan enkelte dager føre til en luftkvalitet som skaper utfordringer for mange av våre innbyggere. Det er barn, syke, og de med luftveisproblemer som blir skadelidende, sier han.

Askeland legger til at kommunestyret har i nylige vedtatte forskrifter om piggdekkgebyr, enstemmig vedtatt av de ønsker et stabilt nivå på over 90 % piggfrie dekk.

– For MDG og for luftkvaliteten i Stavanger, så er det viktig å holde et høyest mulig nivå på andelen piggfrie dekk. I både Stavanger og i andre kommuner har piggdekkgebyr vist seg å være et virkemiddel som har fungert svært bra. Det viser all statistikk. Vi er derfor ikke klare for å ta bort gebyret, sier han.

V: – De folkevalgtes plikt

Gruppeleder for Stavanger Venstre, Jan Erik Søndeland, mener denne saken handler om skape ren luft og ta vare på innbyggerne i Stavanger.

– Kanskje spesielt barn, eldre, gravide og personer med sykdommer som astma, kols og hjerte- og karlidelser. Det er dem dette går ut over, sier han før han fortsetter:

– Etter Venstres syn er det de folkevalgtes plikt å gi innbyggerne trygg luft å puste i. Nå fører flertallet en politikk som vil gjøre det mer lønnsomt å forurense luften med svevestøv. Det mener vi er fullstendig uansvarlig.

Søndeland fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: «I tråd med de faglige anbefalingene videreføres piggdekkgebyrordningen, for å sikre fortsatt god luftkvalitet, og for å sikre at regelverket for lokal luftkvalitet overholdes.»

– Det er svevestøv fra piggdekk og gamle vedovner som er de to årsakene til den dårlige luftkvaliteten vi har i Stavanger deler av året. Flertallspartiene har allerede fjernet panteordningen på gamle vedovner som forurenser betydelig mye, og nå skal dere også fjerne det andre virkemiddelet vi har – piggdekkgebyret, sier han.

Sliter på asfalt og skaper svevestøv

Gruppeleder for Stavanger Ap, Dag Mossige, er glad flertallet har kommet fram til et kompromiss.

– Piggdekkavgiften vedvarer i år, neste år og året etter. Hvis noen ønsker at den skal vedvare etter valget, er det bare å stemme på Arbeiderpartiet eller noen av de andre partiene som vil videreføre den, sier han.

– Vi vet at hvis vi fjerner avgiften går bruken opp, men piggdekk er ikke forbudt i Stavanger. Bruker du det må du betale en ekstra avgift. Det synes jeg er helt rett, for piggdekkbruken sliter ned asfalten raskere og skaper svevestøv, legger Mossige til.

Gruppeleder for FNB, Frode Myrhol, forteller at flertallspartiene har jobbet veldig lenge med å finne en forslag hele flertallet kan stille seg bak, og det er han glad de har fått til.

– Med den panteordningen med piggdekk som vi la inn i HØP i fjor, skal gjelde fra denne sesongen, hadde det vært rart å fjerne piggdekkgebyret nå, sier han før han fortsetter:

– Selv om jeg egentlig er sterk motstander av piggdekkgebyret, synes jeg det er en logikk i å beholde det så lenge vi har den piggdekkpanten. Vi vil gi støtte til folk slik at de kan kjøpe billige piggfrie dekk, og det er ikke kun tvang med en avgift lenger – vi bruker også gulrot.