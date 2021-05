Vil navngi skoler etter kjente Stavanger-personer

– Stavanger Frp er veldig opptatt av å styrke Stavanger-historien sin stilling, og spesielt kanskje i Stavanger slik at vi innbyggere kan være enda mer stolte over vår historie, sier politiker Kristoffer Sivertsen til RA.

Han forteller at partiet ønsker å framheve de kjente personlighetene som Stavanger har og har hatt.

– Jeg tror det vil være med på å øke identitetsfølelsen til siddisene og for så vidt tilflytterne. Derfor har vi tenkt at når det skal bygges nye skoler, ønsker vi primært å navngi dem etter kjente historiske personer i Stavanger, sier han.

Han ønsker ikke å legge føringer for hvem det eventuelt skal være, men kommer med forslag om Alexander Kielland, Kitty Kielland, og Sigval Bergesen.

– Det er mange kjente personligheter som har vært med på å bygge opp oljå, og som bør hedres, sier Frp-politikeren før han fortsetter.

– Vi må bruke dette som en mulighet til å styrke Stavangers identitet, og hente inspirasjon fra Universitetet i Stavanger som allerede navngir flesteparten av sine bygninger etter kjente historiske personer.

Partiet er ikke ute etter å endre navn på skolene som allerede eksisterer, men heller benytte anledningen når nye skoler skal bygges.

– Vi tenker at vi skal kaste oss inn i navnediskusjonen for skolen som kommer i Lervig, sier Sivertsen.

Vil styrke Stavangerhistorien

Arbeidet med å finne navn til den nye skolen som skal bygges i Lervig-området er allerede i gang. Sivertsen er klar over at de velger å kaste seg inn i navnediskusjonen i siste liten, men i og med at Stavanger er en by i utvikling, mener han at det passer bra å komme med forslaget uansett.

– Det vi ønsker å oppnå med dette er å styrke Stavangerhistoriens stilling og å være enda mer stolte over byen vår. Det er målet, sier han.

Sivertsen er medlem i utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger, og i første omgang ønsker han å fremme saken der.

– Det kan være en god start, sier han.

– Jeg tror mange politikere vil synes dette er spennende. Dette er ikke en bombastisk sak som går på at vi skal bestemme konkret hva skolene skal hete. Vi vil ha en romslig tilnærming, legger Sivertsen til.

– Tror du det vil bli tatt godt imot av innbyggerne?

– Jeg håper det, for det er mange som er stolte over identiteten sin. Kanskje dette er noe innbyggerne kan komme med gode innspill til selv – det kan være en mulighet, sier Frp-politikeren.

Bruker vanligvis stedsnavn

Skolesjef i Stavanger kommune, Jørn Pedersen, forteller RA at det er normalt å navngi skolene i Stavanger med stedsnavn.

– Selv om det har vært vanlig å bruke stedsnavn tidligere er det ikke dermed sagt at vi må gjøre det i dette tilfellet, sier Pedersen.

Kommunen har skrevet på sin Facebook-side at tre navn er til vurdering, og har invitert innbyggerne til å si sin mening om hvilket navn som passer best av Lervig skole, Tinfabrikken skole eller Hagltårnet skole.

– Hva tenker du om at Stavanger Frp foreslår å bruke kjente Stavanger-personer for å navngi skoler i framtiden?

– Jeg tenker at det som er viktig er at skolen får et navn som bidrar til god oppslutning og at de som skal bruke den av elever, foresatte og ansatte føler en tilknytning til skolen, sier skolesjef Pedersen.