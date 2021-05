– En-meteren i voksenidretten må overholdes

Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding fredag.

Trinn to i den gradvise nasjonale gjenåpningen åpner for at voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Det betyr i praksis at fotballtreninger og -kamper ikke lar seg gjennomføre for denne gruppen.

Ordfører Kari Nessa Nordtun takker idretten for et godt samarbeid gjennom pandemien. Hun har stor forståelse for frustrasjonen i fotballen blant unge voksne.

Klar oppfordring

– Tiltakene har rammet denne gruppen hardt. Mange i denne gruppen har ikke kunnet drive organisert idrett på nærmere halvannet år. Fysisk aktivitet og sosial kontakt er viktig for de unge, og vi vet at mange har slitt under pandemien, sier Nessa Nordtun.

Oppfordringen er likevel klar.

– Vi må alle forholde oss til de gjeldende nasjonale anbefalingene, enten vi liker det eller ikke. Det er ikke slik at vi kan velge bort anbefalinger etter eget ønske. Vi må stå sammen og slå ned smitten, fastslår ordføreren.

Konsekvenser

Videre i pressemeldingen informerer kommunen om at direktør i bymiljø og utbygging, Leidulf Skjørestad, sier at brudd på anbefalingene kan få konsekvenser, på linje med andre som bevisst ikke overholder en meters avstand i parker eller på torg i Stavanger.

– Lag som bevisst bryter anbefalinger, kan nektes å trene på kommunale anlegg. Dersom det ikke fører fram, vil vi som ytterste konsekvens stenge aktuelle idrettsanlegg med de konsekvenser dette gir for brukere på alle nivå, sier Skjørestad.

– Dette er selvsagt ikke noe kommunen ønsker, legger han til.