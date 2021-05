Oversikt: Her streiker lærere og helsearbeidere i Rogaland

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler, var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune i en pressemelding.

Fra og med torsdag morgen tas dermed 7.390 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker ut i streik.

Streiken berører i første omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner, opplyser Unio.

– Vi har stor forståelse for situasjonen kommunene er i nå. Det er beklagelig at vi måtte gå til streik i et vanskelig år der mange allerede har ofret mye, men arbeidsgiver ga oss ikke noe annet valg, sier Handal.

Steffen Handal sier at deres streikeuttak ikke skal ramme koronahåndteringen. Alle som jobber med testing, smittesporing og vaksinering er unntatt streik, skriver NRK.

– Det er selvfølgelig ekstra vanskelig å streike i en pandemi. Til vanlig rammer streik en tredjepart dessverre, og i dette tilfellet kan det være ekstra vanskelig fordi det er en pandemi, sier Handal.

Enighet om 2,8 prosent

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på sin side til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner.

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS.

Både YS, LO og Akademikerne er fornøyde med å ha kommet til en løsning.

– Vi har kommet fram til et meklingsresultat som begge parter kunne godta. Vi i LO Kommune hadde noen tydelige mål, og vi har fått et resultat i tråd med LOs tariffpolitikk, sier Mette Nord, leder i LO Kommune.

– Dette er et spesielt år, som har gjort det vanskelig å få gjennomslag for det løftet som lærergruppen fortjener, sier leder for Akademikerne kommune, Tonje Leborg.

Amper stemning

Før meklingen hos Riksmekleren har stemningen vært amper, særlig blant lærere og sykepleiere, som i år har gått høyt på banen med krav om solid lønnsvekst. Grunnen er ikke minst at disse store gruppene føler seg grundig forbigått i fjorårets lønnsoppgjør.

Der måtte offentlig sektor godta en ramme på 1,7 prosent, i tråd med frontfaget, mens fasit for privat sektor ble 2,2 prosent.

For statens del kan brudd i forhandlingene føre til at 3.500 ansatte i blant annet departementet, politiet og universiteter blir tatt ut i streik.

Listen i Rogaland

Her får du oversikten over hvor og hvor mange som tas ut i streik lokalt:

Stavanger:

Austbø skole 22

Barnevernstjenesten i Stavanger: 1

Bergåstjern sykehjem: 4

Blidensol sykehjem: 3

Boganes sykehjem: 3

Byfjord helse- og velferdskontor: 4

Eiganes og tasta hjemmebaserte tjenester: 7

Eskeland barnehage: 1

Finnøy legekontor: 1

Finnøy sjukeheim: 1

Fysio- og ergoterapitjenesten: 14

Gautesete skole: 34

Gosen skole: 40

Haugåstunet sykehjem: 2

Havglimt barnehage: 1

Helsehuset Stavanger: 13

Hillevåg og Hinna helse- og velferdskontor: 3

Hillevåg og Hinna hjemmebaserte tjenester: 5

Hinna skole: 25

Hundvåg og Storhaug helse- og velferdskontor: 4

Hundvåg skole: 1

Kannik skole: 48

Kristianslyst skole: 36

Lassa skole: 1

Lervig sykehjem: 2

Lunde skole: 24

Madla helse- og velferdskontor: 3

Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester: 6

Nylund skole: 1

Ramsviktunet sykehjem: 1

Rennesøy bo- og rehabiliteringss.: 2

Rennesøy skule: 18

Revheim skole: 20

Rosendal sykehjem: 1

Sentrum helsestasjon: 1

Slåtthaug sykehjem: 1

Smiodden skole: 18

St. Svithun skole: 21

Stavanger kommune helsestasjon og skolehelsetjenesten: 2

Stavanger kommune hjemmebaserte tjenester avd. Hundvåg: 4

Stavanger kommune hjemmebaserte tjenester avd. Tjensvoll: 5

Stavanger legevakt avd. armauer hansens vei: 1

Stokka sykehjem: 4

Sunde sykehjem: 1

Sølvberget bibliotek og kulturhus: 15

Søra bråde bofellesskap: 1

Tastarustå skole: 32

Tastaveden skole: 29

Ullandhaug skole: 28

Vågedalen sykehjem: 1

Ikke oppgitt: 14

Rogaland:

Bergeland videregående skole: 50

Godalen videregående skole: 64

Haugaland videregående skole: 3

Hetland videregående skole: 28

Jåttå videregående skole: 79

Karmsund videregående skole: 72

Skeisvang videregående skole: 25

St Svithun videregående skole: 32

St. Olav videregående skole: 41

Stavanger katedralskole: 24

Stavanger offshore tekniske skole: 1

Vardafjell videregående skole: 26

Ikke oppgitt: 13

Skoler over hele landet rammes av streik: Streikeviljen større enn på mange år

Rundt 180 skoler rammes av streik. Streikeviljen er større enn på årevis, ifølge forbundsleder. Muntlig eksamen kan rammes, sier fylkesopplæringssjef.

Meklingen førte ikke fram mellom Unio og KS, og dermed tas over 7.000 kommunale ansatte, svært mange av dem lærere, ut i streik fra torsdag.

Nærmere 180 barne-, ungdoms- og videregående skoler rammes av streiken. I tillegg omfattes også rundt 35 barnehager av streiken. Nøyaktig hvor mange elever og barnehagebarn som omfattes, er ukjent.

Unio peker på at lønnstilbudet som lå i skissen fra mekleren, var altfor dårlig, og at avstanden mellom Unio og KS ble for stor.

– Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

– Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

Høy streikevilje

I Ålesund omfattes sju ungdomsskoler og seks videregående skoler av streiken.

Det er beklagelig at streik må brukes som virkemiddel, men arbeidergiver har ansvaret, sier leder Ina Margrethe Enoksen i utdanningsforbundet i Ålesund.

– Jeg tror streikeviljen ikke har vært så stor som den er nå på veldig mange år. Folk er veldig klar. Det er en stor kampvilje, og medlemmene våre har sagt veldig tydelig ifra. Vi er veldig klar, sier hun til NRK.

– Hvis vi skal ta vare på eldre og syke, og gi en god oppvekst og utdanning til barn og unge, så må rekrutteringen bli bedre. For at den skal bli bedre, så må lønna opp, så KS må ta det samfunnsproblemet på alvor og komme med et mer anstendig tilbud, sier Enoksen.

9000 elever berørt i Bergen

I Bergen er det først og fremst skoler som rammes av streiken. Om lag 9.000 skoleelever berøres, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Vi anbefaler elever og foresatte å gå inn på nettsidene til den enkelte skole for å få oppdatert informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Eva Hille.

– Vi vil nå kartlegge konsekvensene for de andre tjenesteområdene i kommunen, sier hun.

Det er altså ansatte som er organisert i Unio som tas ut i streik, mens lærere og ansatte som er organisert i LO, YS og Akademikerne ikke tas ut ettersom disse kom til enighet med KS om en ramme på 2,8 prosent.

Muntlig eksamen står i fare

Dersom streiker varer ut i juni, kan det skape trøbbel for gjennomføringen av muntlig eksamen i Rogaland, sier fylkesopplæringssjef Joar Loland til NRK.

I Rogaland er tolv videregående skoler berørt av streiken, og den første muntlige eksamenen er drøyt halvannen uke unna – 8. juni.

Flere, blant annet en rekke fylkesordførere, har tatt til orde for at årets muntlig eksamen avlyses i år fordi det blir for krevende å gjennomføre. Kunnskapsminister Guri Melby (V) har imidlertid forsvart muntlig eksamen og sagt at planen er å gjennomføre den for avgangselevene i videregående skoler.

Denne streiken er nok en god grunn til å avlyse muntlig eksamen, mener Edvard Udnæs i Elevorganisasjonen.

– Og om det da blir avlyst på noen skoler enten på grunn av smittevern eller lærerstreik, så kommer dette til å skape enda større forskjeller i vitnemålene til disse elevene. Da kommer ikke vi til å ha et vitnemål med legitimitet.

