Stoppet ikke for kontroll – fører anmeldt

Trafikkontrollen ble avholdt på E39 ved Krossmoen kontrollstasjon tirsdag natt.

I en pressemelding opplyser Statens vegvesen at 20 tungbiler ble kontrollert, og at de la vekt på teknisk kontroll, tilstandskontroll, kabotasjetransport og lastsikring.

Dette er resultatene av kontrollen:

En utenlandsk fører stoppet ikke for kontrollen, men ble innhentet og ført tilbake til kontrollstedet. Fører ble anmeldt på stedet og politiet tok over saken. Føreren var på vei fra Nærbø til Oslo på kabotasjetransport. Transporter fikk bruksforbud og ble anmeld til politiet for ulovlig kabotasjetransport i Norge.

På grunn av for dårlig lastsikring fikk fire sjåfører kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig / forsvarlig før videre kjøring.

Det ble også ilagt kjøreforbud til to førere som hadde sikthindrende gjenstander i frontvindu. Disse gjenstandene måtte fjernes før videre kjøring.

En utenlandsk fører fikk kjøreforbud og ble anmeldt til politiet på grunn av manglende stopplys på en lastebiltilhenger.

En sjåfør fikk tusen kroner i gebyr for bruk av piggdekk.

56 førerdøgn ble kontrollert på kjøre-/hviletid. To sjåfører fikk skriftlig advarsel på grunn av brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser.

[ Trafikkuhell - ingen personer ved bilen ]