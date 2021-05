Equinor, RWE og Hydro vil samarbeide om havvindpark

Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN har undertegnet en samarbeidsavtale om havvind i Norge. Partnerne skal i fellesskap utarbeide og søke norske myndigheter om utvikling av en stor bunnfast havvindpark i området Sørlige Nordsjø II i den norske delen av Nordsjøen.

Olje- og energidepartementet har åpnet to områder for produksjon av fornybar energi (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II) og arbeider nå med konsesjonsprosessen for havvindprosjekter i Norge. Området grenser til dansk sektor i Nordsjøen, og ligger ideelt til for forsyning av energi til Europa.

– Erfaring og ekspertise

– Samarbeidet mellom Equinor, RWE og Hydro utgjør en sterk kombinasjon av erfaring og ekspertise innen utbygging av havvind, innsikt i energimarkedet og gjennomføring av store industriprosjekter, sier selskapene i en pressemelding onsdag.

Konserndirektør Pål Eitrheim i Nye energiløsninger i Equinor mener at Nordsjøen har noen av verdens beste vindressurser.

– En stor havvindpark i Sørlige Nordsjø II kan få en sentral rolle i den videre utviklingen av Nordsjøen som et energiknutepunkt til havs, og skape nye industrielle muligheter for Norge som energinasjon, sier han.

Sørlige Nordsjø II er det største av de to områdene og ligger lenger ut til havs enn Utsira Nord. Regjeringen har åpnet for utbygging av 3,0 gigawatt havvind på Sørlige Nordsjø og 1,5 gigawatt havvind på Utsira.

Vindressurser i verdensklasse

Sørlige Nordsjø II-området har blant de beste vindressursene i verden og et havdyp på mellom 53 og 70 meter. Området har potensial til å levere en betydelig andel fornybar energi til land som har som mål å endre sin energimiks, etter at EU og Storbritannia uttrykte ambisjoner om 300 GW og 100 GW havvind innen 2050 for å nå sine nullutslippsmål.

– Nordsjøen har noen av verdens beste vindressurser. En stor havvindpark i Sørlige Nordsjø II kan få en sentral rolle i den videre utviklingen av Nordsjøen som et energiknutepunkt til havs, og skape nye industrielle muligheter for Norge som energinasjon. Sammen med RWE og Hydro har vi den industrielle erfaringen fra turbin til kunde for å kunne skape verdi og levere fornybar energi til Europa, sier konserndirektør Eitrheim for Nye energiløsninger i Equinor.

– Havvind er avgjørende for å møte den økende etterspørselen etter fornybar energi, støtte lokal industri og skape nye, framtidsrettede jobber. Etter 20 år i offshoreindustrien, skal vi bruke vår erfaring og kompetanse slik at vi, sammen med våre partnere Equinor og Hydro, kan bidra til å nå Norges ambisjoner for havvind, sier Anja-Isabel Dotzenrath, konsernsjef i RWE Renewables.

– Havvind vil være en viktig del av den framtidige energimiksen for avkarbonisering av Europa og for å nå målene for 2050. For Hydro er dette samarbeidet i tråd med vår strategi om å diversifisere og utforske vekstmuligheter innenfor en ny industri. Med Hydro REIN bringer vi våre industrielle ferdigheter og forståelse av energimarkedene inn i partnerskapet, og vi ser fram til å samarbeide med RWE og Equinor. Sammen danner vi et sterkt partnerskap for utvikling av Sørlige Nordsjø II, sier Arvid Moss, konserndirektør for Hydro Energi.

