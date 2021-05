Byhistorisk utstilling Erlend Jordal (H) ønsker å løfte fram den stolte industrihistorien til Østre bydel i Stavanger. Det vil han gjøre gjennom en utstilling som viser fremveksten og avviklingen av industrien der. Jordal mener Svankevigå er et eksempel på et aktuelt sted for en slik utstilling. (Kathinka Skott Hansen)